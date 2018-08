Games with Gold: Die gratis September-Spiele

Im September warten im Rahmen der Games with Gold wieder kostenlose Spiele auf Xbox Gamer: Dabei stehen zwei Titel speziell für Xbox One und zwei weitere Spiele für Xbox 360 zur Verfügung, die man dank Abwärtskompatibilität auch auf Xbox One spielt.

Prison Architect

In Prison Architect übernimmt man die Kontrolle über Planung, Bau und Betrieb eines Gefängnisses. Vom utopischen Rehabilitationszentrum bis hin zum Hochsicherheitsgefängnis kümmert man sich um Personal, Sicherheit und Wartung. Auch Fluchtversuche und Unruhen fallen in den jeweiligen Zuständigkeitsbereich. Doch Vorsicht: Alles, was man tut, wirkt sich auf das Leben der Insassen aus: Dein Gefängnis, Deine Regeln. Prison Architect ist vom 1. bis 30. September auf Xbox One verfügbar.

Livelock

Im Twin-Stick-Shooter Livelock herrscht der unendliche Krieg zwischen den Maschinen. Xbox Gamer wählen aus den drei mechanischen Fahrgestell-Typen Hex, Vanguard oder Catalyst, um die mechanischen Feinde in diesem Koop-Shooter für bis zu drei Spieler zu besiegen. Livelock ist vom 16. bis 15. September auf Xbox One verfügbar.

LEGO Star Wars III: The Clone Wars

Gamer reisen in eine Galaxie, weit, weit entfernt und kämpfen in LEGO Star Wars III gegen die separatistische Armee. Basierend auf der Zeichentrickserie The Clone Wars erlebt man Kriege, Bosskämpfe und vielschichtige Weltraumschlachten im einzigartigen LEGO-Stil. In mehr als 20 Story-basierten Missionen erweitern Xbox Gamer Fähigkeiten, Waffen und Charaktere und erleben die einzigartige Action von Star Wars. LEGO Star Wars III: The Clone Wars ist vom 1. bis 15. September auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Sega Vintage Collection: Monster World

Die Sega Vintage Collection liefert drei klassische Action-Rollenspiele mit Nostalgie-Faktor. Spieler erlebe den Spaß der Wonder Boy-Serie und freuen sich auf Retro-Abenteuer vom Feinsten. Der Clou: Die Sega Vintage Collection: Monster World beinhaltet auch das letzte Kapitel Monster World IV, das nie außerhalb von Japan veröffentlicht wurde. Sega Vintage Collection: Monster World ist vom 16. bis 30. September auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.