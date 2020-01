Games with Gold: Gratis-Spiele im Februar

Im Februar warten im Rahmen der Games with Gold wieder kostenlose Spiele auf Euch, zwei Titel gibt es speziell für Xbox One und zwei weitere Spiele für Xbox 360.

TT Isle of Man

In TT Isle of Man bringst Du auf den vollen 60,725 Kilometern der legendären Motorsport-Rennstrecke Snaefell Mountain Deine Reifen zum Glühen. Der detailgetreu nachgebaute Parcours stellt Deine Fähigkeiten und Reflexe auf die Probe. Verinnerliche mit Deinem Motorrad alle Kurven, während Du mit 290 Sachen an Deinen Gegnern vorbei rast. TT Isle of Man ist vom 1. bis 29. Februar auf Xbox One verfügbar.

Call of Cthulhu

Tauche ein in eine Welt voller Schrecken und lauernder Gefahren nach dem Vorbild von H. P. Lovecraft. In Call of Cthulhu, dem offiziellen Videospiel zum gleichnamigen Pen & Paper-Rollenspiel, gehst Du auf einer verlassenen Insel dem mysteriösen Tod einer Familie auf den Grund. Nichts scheint so zu sein wie es ist. An diesem Ort voller merkwürdiger Kreaturen, fragwürdiger Forschungsprojekte und unheimlicher Sekten bist Du Dir niemals sicher, wem Du vertrauen kannst. Call of Cthulhu ist vom 16. Februar bis 15. März auf Xbox One verfügbar.

Fable Heroes

Als Held von Albion sammelst Du so viel Gold wie Du tragen kannst. In diesem Action-Adventure wählst Du sowohl im kompetitiven als auch kooperativen Modus aus vier verfügbaren Charakteren. Triff auf bekannte Erzfeinde sowie neue Widersacher und erlebe, wie Fable Heroes das beliebte Franchise durch spielerische Kämpfe auf ein neues Level hebt. Fable Heroes ist vom 1. bis 15. Februar auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Star Wars Battlefront

Tauche mit Star Wars Battlefront in einen echten Klassiker ein und bestreite die berühmtesten Schlachten der ersten sechs Star Wars-Filme. An der Front stehen Dir alle bekannten Waffen und Fahrzeuge der Filmvorlage zur Verfügung. Egal, ob Du es allein versuchst oder eine ganze Armee im Rücken hast – es liegt in Deiner Hand, das Imperium zu stürzen oder der Rebellion ein Ende zu setzen. Hinweis: Der Titel unterstützt keine Online-Dienste. Star Wars Battlefront ist vom 16. bis 29. Februar auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.