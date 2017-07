gamescom 2017: Events und Rahmenprogramm

Wenn vom 23. bis 26. August die gamescom für alle öffnet, dürfen sich hunderttausende Besucher erneut auf spektakuläre Neuheiten von über 900 Ausstellern und ein vielfältiges Rahmenprogramm freuen. In der entertainment area (Hallen 5 bis 10) gibt es auch in diesem Jahr wieder vielfältige Events. Und auch das gamescom city festival (25. bis 27. August 2017) bietet wieder ein tolles Unterhaltungsprogramm.

Das sind die Highlights des diesjährigen gamescom Rahmenprogramms:

Cosplayer willkommen!

Das gamescom cosplay village ist auch in diesem Jahr zentrale Anlaufstelle für die Kreativ-Community. In der Halle 10 präsentiert sich das cosplay village mit vielen Events, Extras und praktischen Tipps. Der Zeichengarten ist zum Beispiel Treffpunkt und temporäre Wirkungsstätte talentierter Mangaka und Illustratoren. Wer Unterstützung bei der Reparatur seines Cosplay-Kostüms benötigt, für den ist die cosplay Schmiede eine gute Adresse. Gleich drei unterschiedliche Fotoecken im cosplay village setzen die Kostüme der Cosplayer perfekt in Szene und hinterlassen dank Erinnerungsfoto einen bleibenden Eindruck. Neben weiteren Aktionen darf natürlich auch die cosplay stage mit vielen Showacts, Wettbewerben und interaktiven Aktionen sowie der beliebte cosplay contest nicht fehlen. Hier gibt’s alle Informationen zum cosplay village 2017, inklusive der Kostümbestimmungen für dieses Jahr.

indoor area

Die ganz große Bühne im Rahmenprogramm der gamescom bietet die social media stage powered by BMVI (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) in der Halle 10.1. Vier Tage lang gibt es hier ein tolles Programm, gemacht von der Community, für die Community. Die ersten Highlights stehen schon fest: Die Verleihung des gamescom awards 2017 findet an Donnerstag, 24. August um 17:00 Uhr statt. Am Samstag, 26. August, werden um 14:00 Uhr die Gewinner des cosplay contests gekürt. Zudem präsentieren sich die Nominierten der Aktion ‚17 minutes gamescom fame‘ dem Publikum. Selbstverständlich sorgen auch an allen anderen Tagen bekannte youtuber für spektakuläre Unterhaltung. Weitere Details zum Bühnenprogramm gibt es in Kürze hier.

Auf dem ‚gamescom gamespark powered by Honor‘ (Halle 10.1) gibt es zudem eine Fülle von Spielstationen, insbesondere aus dem Bereich des Mobile Gaming. Ebenfalls in Halle 10.1 findet die Internationale Deutsche Casemod Meisterschaft (DCMM) statt und zeigt, wie die weltweit besten Casemodder aus grauen Computergehäusen atemberaubende Kunstwerke erschaffen. Talentierte Frauen und Männer stellen bei der 24h-Livemodding-Challenge ihre Fähigkeiten unter Beweis und wetteifern um einen begehrten Platz auf dem Siegertreppchen. Auch das actiongeladene lasergame können Besucher der gamescom 2017 wieder vor Ort spielen. lasergame verbindet sportliche Herausforderungen mit taktischem Anspruch und ist ein echtes Live-Gaming-Event. Die signing area, wo Gaming-Fans ihre Stars treffen können, ist selbstverständlich auch schon in Planung − Details folgen in Kürze.

outdoor area

Action unter freiem Himmel erwartet die Besucher in der outdoor area auf dem P8. Während im gamescom beach presented by big FM bei sommerlichem Ambiente und chilliger Musik, eher eine kurze Auszeit vom Messetrubel angesagt ist, geht es in der Red Bull Action Area hoch hinaus. Hier stehen Zweirad-Action, waghalsige Sprünge und atemberaubende Tricks auf dem Programm. Internationale Motorbike Stuntriding-, BMX Flatland- & Trial-Bike-Teufelskerle zeigen mehrmals täglich ihr Können. Und auch der COS-Cup macht natürlich wieder Station auf der gamescom. Die Serie besteht aus einzelnen Meisterschaften und Contests, bei denen sich Pro-Skater aus der ganzen Republik für die am Ende ausgetragene offizielle Deutsche Meisterschaft qualifizieren können.

Für Familien: family & friends

In der Halle 10.2 erwartet Besucher ein speziell auf Familien mit Kindern ausgerichteter Bereich. Mit zahlreichen exklusiven Angeboten sowie kindgerechten Spielstationen und Events zum gemeinsamen Spielen oder Zuschauen können Familien die gamescom in einem entspannten Umfeld gemeinsam erleben. Unter anderem kann die ganze Familie hier Headis, also Tischtennis mit dem Kopf, spielen, die beliebte Sonderschau retro gaming besuchen oder auch an unterschiedlichen Skateworkshops teilnehmen. Der Menschenkicker der evangelischen Jugend in Köln freut sich ebenso wie die Landesverkehrswacht auf die kleinen und großen Gäste. Auch in diesem Jahr gibt ein exklusiv für Familien reserviertes Ticketkontingent. Bis zum 19. August können Familien davon Gebrauch machen. Allerdings: für den gamescom Samstag ist das Familienticket-Kontingent bereits erschöpft. Hier geht’s zum Familienticket.

gamescom campus

Auf dem gamescom campus in Halle 10.2 bieten unter anderen das Jugendforum NRW und viele weitere Institutionen und Unternehmen Angebote zu den Themen Jugendschutz, Medienkompetenz und Games. Spannende Vorträge und Shows dürfen Besucher zudem auf der gamescom campus stage erwarten.

Wer sich über berufliche Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten in der Games-Branche informieren möchte, ist bei jobs&karriere genau richtig. Als offizielle Karriereplattform der gamescom 2017 führt die Dialogplattform Personalverantwortliche und Games-Fachkräfte erfolgreich zusammen. In der speakers’ corner inspirieren spannende Vorträge die persönliche oder berufliche Weiterbildung und Karriereplanung. Hier geht’s zum gamescom campus.

Wer die gamescom mit all ihren Neuheiten und Events live vor Ort erleben möchte: Für Mittwoch, 23. August, und Donnerstag, 24. August 2017, sind noch Tagestickets für Privatbesucher im Online-Shop der gamescom erhältlich. Hier geht’s zum gamescom Ticket-Shop.