Age of Empires IV angekündigt

Microsoft hat nun offiziell das Echtzeit-Strategiespiel Age of Empires 4 angekündigt, inklusive einem ersten Teaser-Trailer.

Im Rahmen des offiziellen AoE-Gamescom-Livestreams hat Microsoft gestern offiziell die Entwicklung des vierten Teils der Echtzeistrategie-Reihe Age of Empires bestätigt. Gameplay gab es keines zu sehen, dafür aber einen ersten Teaser-Trailer. Auch mit Details zum Spiel war man sehr sparsam. Bislang ist lediglich bekannt, dass Age of Empires IV von Relic Entertainment (Dawn of War, Company of Heroes) entwickelt wird. Ein Releasedatum gibt es bislang keines.

Dafür wurde kurz zuvor mit dem 19. Oktober 2017 das Releasedatum der Age of Empires Definitive Edition offiziell festgelegt. Das erscheint exklusiv für Windows 10 via Windows Store. Fast im gleichem Atemzug wurden dann auch noch Definitive Editions für Age of Empires II und Age of Empires III angekündigt, jedoch bislang ohne Veröffentlichungs-Termin.