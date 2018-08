Veröffentlicht am

in gamescom

Assassin’s Creed Odyssey: Neue Infos von der gamescom

Ubisoft veröffentlichte ein neues Video mit Informationen von der gamescom 2018 zum demnächst erscheinenden Assassin’s Creed Odyssey.

Assassin’s Creed Odyssey entführt den Spieler in eine Welt voller Mythen und Legenden. Im fünften Jahrhundert vor Christus tobt im antiken Griechenland der Peloponnesische Krieg zwischen Sparta und Athen. Von der eigenen Familie zum Tode verurteilt, bricht der Spieler als Alexios oder Kassandra zu einem epischen Abenteuer auf. Auf der Suche nach seiner mystischen Herkunft verwandelt er sich vom jungen Außenseiter in einen legendären Helden.

Ubisoft TV zeigt euch in einem neuen Video exklusive Einblicke der gamescom Version.

Am 5. Oktober 2018 ist es soweit und ihr könnt euch mit Assassin’s Creed Odyssey auf PC, XBox One und PS4 in ein neues Abenteuer im antiken Griechenland stürzen.