Blizzard Gamescom Enthüllungszeremonie

Im Rahmen einer Enthüllungszeremonie präsentierte Blizzard heute auf der Gamescom 2017 in Köln zahlreiche Ankündigungen zu den hauseigenen Spielen wie World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone und Heroes of the Storm.

World of Warcraft:

Die Helden Azeroths stellen sich in Schatten von Argus (Patch 7.3) einer Prüfung nie dagewesenen Ausmaßes und tragen den Kampf gegen die Legion nach Argus, der Hochburg der Dämonen und die Quelle ihrer Macht. Argus war ursprünglich die Heimatwelt der Draenei, doch sie wurde von finsterer Teufelsmagie verdorben. Jetzt schwebt sie bedrohlich am Himmel über Azeroth und fordert alle Abenteurer heraus, für ihre gefallenen Verbündeten Rache zu üben. In Schatten von Argus (Patch 7.3) erscheint am 30. August und Spieler können:

Zu einer neuen, ihnen feindlich gesinnten Welt reisen, um zum allerersten Mal die von der Legion verderbte Heimat der Draenei zu erkunden.

Sich mit der Armee des Lichts, einer Bande verschollener Krieger, die sich dem Kampf gegen die Legion verschrieben haben, und zwei Champions aus der Vergangenheit von Azeroth verbünden: Alleria Windläufer und Turalyon. Beide glaubte man nach dem letzten Angriff der Legion auf Azeroth schon lange verschollen.

Drei abwechslungsreiche Regionen von Argus erkunden: Von der teufelsverdorbenen Oberfläche des Planeten (Krokuun), über die uralten Ruinen einer im Himmel schwebenden Eredarstadt (Mac’Aree) bis hin zum Kern, des Planeten (der Antorischen Ödnis).

Den Sitz des Triumvirats erobern (einen neuen Dungeon), von dem aus Velen, Kil’jaeden und Archimonde einst über die Kultur der Draenei walteten.

Die Relikte ihres Artefakts mithilfe des Netherlichttiegels anpassen.

Die Invasionspunkte der Legion auf anderen Welten versiegeln.

Ein draenisches Schiff kommandieren, das ihnen als Einsatzbasis dient: Die Vindikaar.

… und noch vieles mehr erleben!

Hearthstone

Blizzard Entertainment hat heute Hearthstone sind wir vorgestellt, einen brandneuen, animierten Kurzfilm, der die Geschichte von Hearthstones geheimnisvollem Gasthaus erzählt – dem Schauplatz von Blizzards gefeiertem digitalen Strategiekartenspiel. Hearthstone sind wir bringt auf humorvolle Weise das Gasthaus und seine Gäste näher und ist der erste in einer Reihe von animierten Kurzfilmen, die ebenso wie die Comics Spieler in die außerordentlich charmante Welt des Spiels entführen.

Overwatch

Zu Blizzards Mehrspieler-Ego-Shooter Overwatch wurde ein neuer animierter Kurzfilm „Wintererwachen“ gezeigt.

Heroes of the Storm

Für das MOBA Heroes of the Storm stellt Blizzard die neue Heldenfigur Kel-Thuzad vor. Dieser Bösewicht diente treu dem Lichkönig im Leben und im Tod. Er wurde als Erzlich der Geißel wiederbelebt, um über die Schreckensnekropole Naxxramas zu herrschen. Nun ist er einer von Arthas‘ engsten Beratern und der Meister der eisigen Finsternis. Zusätzlich zu einem Rampenlicht-Video gibt die fünfteilige Webseite mit einem Blick hinter die Kulissen zur Wiederbelebung des Charakters Kel’Thuzad.

Gamescom 2017 Enthüllungszeremonie von Blizzard im Video

Die komplette Enthüllungszeremonie von der Gamescom 2017 könnt ihr übrigens gleich direkt hier nachschauen: