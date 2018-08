Gamers.at auf der gamescom 2018

Morgen startet die gamescom 2018 und verspricht geballte Spielfreude, pures Entertainment, Inspiration und Innovation. Auf Europas wichtigster Spielemesse trifft sich alles, was Rang und Namen hat und natürlich ist auch Gamers.at wieder live vor Ort und berichtet tagesaktuell über die neuesten Games und Trends.

Die gamesom 2018 beginnt am 21.8.2018 mit dem Fachbesucher- und Medientag und wird dann vom 22. bis 25.08.2018 für Privatbesucher geöffnet. Unser Team befindet sich bereits in Köln und wird für euch in den nächsten Tagen die wichtigsten Infos zu aktuellen Spielen und Gaming-Hardware vor Ort in Erfahrung bringen. Insgesamt werden wir in den kommenden drei Tagen mehr als 50 Pressetermine wahrnehmen und dürfen dabei mindestens ebenso viele Spiele antesten.

Wie gewohnt findet ihr die spannendsten Neuigkeiten direkt bei uns, zusätzlich werden wir an jedem Tagesende eine ausführliche Zusammenfassung des jeweiligen Messe-Tages in unseren Blogs posten. Natürlich werdet ihr auch auf unseren Social-Media Kanälen wie der Gamers.at facebook-Seite oder Instagram-Seite jede Menge neue Bilder finden.

Also bleibt dran, es wird diese Woche wieder sehr spannend und vor allem informativ. Alle Neuigkeiten, Bilder sowie Links zu unseren Reportagen findet ihr im Laufe der Woche direkt hier in diesem Beitrag.

Alle weiteren Infos zur gamescom findet ihr auf der offiziellen Webseite: www.gamescom.de

NEWS

2018-08-21 Desperados III angekündigt

2018-08-21 Horror mit The Dark Pictures Anthology

2018-08-21 Neue kabellose Logitech G Pro Gaming Maus angekündigt

2018-08-21 Releasedatum für Ace Combat 7

2018-08-21 Gator Rush Update für The Crew 2 angekündigt

2018-08-20 Die gamescom live im Stream erleben