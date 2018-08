Gamewarez präsentiert „Alpha Series“ Sitzsack

Gamewarez präsentiert auf gamescom 2018 den neuen „Alpha Series“ Sitzsack, als hochwertiges Einstiegsmodell.

Die neue Alpha Series ist mit ihren Features an die beliebte Classic Series von Gamewarez angelehnt: In der praktischen Seitentasche lassen sich Games, Snacks oder Equipment wie Controller oder Fernbedienung verstauen. Das robuste, aus Polyester bestehende Fabric Oberflächenmaterial ist reißfest und stark schmutz- und flüssigkeitsabweisend – somit lässt es sich unkompliziert reinigen. Darüber hinaus ist der Fabric Bezug schwer entflammbar und punktet somit in sicherheitstechnischer Hinsicht. Wie die Classic Series ist auch der Alpha-Sitzsack befüllt mit staubfreien EPS-Perlen, die in Deutschland hergestellt werden. Sie sorgen für eine extrem komfortable Sitzposition und sind mit einem integrierten Netz umgeben, das den Austritt der Kügelchen vermeidet und bei Bedarf ein einfaches Wiederbefüllen ermöglicht.

Der neue Alpha Series Sitzsack kommt in den Farben Schwarz, Rot, Grün und Blau und wird im Oktober zum Preis von nur 69,90 € erhältlich sein. Weitere Infos zu Gamewarez gibt es auf www.gamewarez.de .