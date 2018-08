Neuer Story-Trailer für LEGO DC Super-Villains

Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group und DC Entertainment enthüllen heute einen neuen Story-Trailer für LEGO DC Super-Villains. Er demonstriert, wie ein Neuling dem Bösen entgegentritt und sich mit den Besten der Bösen verbündet.

In LEGO DC Super-Villains ist die Justice League verschwunden und die Verteidigung der Erde liegt in den Händen einer Gruppe von jungen Helden aus einem Paralleluniversum, die sich ‘Justice Syndicate’ nennt. Bekannte DC Superschurken der ‘Legion Of Doom’ finden jedoch heraus, dass die neuen Beschützer der Erde nicht ganz so heldenhaft sind, wie sie vorgeben. Nun ist es an den Spielern, ihre komplett individualisierbaren Super-Schurkencharaktere als Team zu formieren und die finsteren Pläne der mysteriösen Fremden aufzudecken und zu vereiteln.

Im neuen Trailer sehen wir wie der ‚Neuling‘ dem Bösen entgegentritt und sich mit diversen Schurken verbündet – darunter Joker, Harley Quinn, Lex Luthor, Deathstroke, Killer Frost, Sinestro und zahllose andere – um den Planeten zu retten!

LEGO DC Super-Villains, das erste LEGO Videogame, das den Spieler in die Abenteuer eines Schurken versetzt, ist vollgepackt mit bekannten Schauplätzen und Charakteren aus dem ganzen DC-Universum. Das Spiel wird ab dem 18. Oktober 2018 für PlayStation 4, Xbox One X, Nintendo Switch und PC erhältlich sein.