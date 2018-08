Veröffentlicht am

Reboot von Die Siedler angekündigt

Ubisoft kündigte heute im Rahmen der gamescom 2018 die Rückkehr des klassischen Aufbau-Strategie-Spiels Die Siedler an, welches unter Leitung von Volker Wertich, dem Schöpfer der Marke, entwickelt wird.

Die Siedler wird von Ubisoft Blue Byte entwickelt und ist ein Aufbau-Strategie-Spiel, in dem die Spieler eine mittelalterliche Fantasiewelt besiedeln, erkunden und neue Inseln erobern. Gezwungen ihre Heimatländer nach einer verheerenden Katastrophe mysteriösen Ursprungs zu verlassen, setzen die Siedler ihre Segel in Richtung des Unbekannten, in der Hoffnung eine neue Heimat zu finden. Es warten nicht nur zahllose neue Herausforderungen auf sie, die Siedler werden ebenfalls Teil eines antiken Geheimnisses, das ihr Leben für immer verändern wird.

Für die Neuauflage der Aufbau-Strategie-Marke werden bekannten Gameplay-Mechaniken der Die Siedler-Reihe mit neuen Features und hochmoderner Technik kombiniert. Das Spiel wird die besten Gameplay-Elemente der vorherigen Teile modernisieren und mit neuen Funktionen verbinden. Hierzu gehören ein neues Nahrungs-System, ein System für Teamarbeit in Produktionsgebäuden und alternative Wege zum Sieg. Die Siedler nutzt Ubisofts hauseigene Snowdrop-Engine, welche atemberaubende Grafiken ermöglicht. Auch der einzigartige Wuselfaktor, für den die Marke bekannt ist, kehrt zurück. Die Spieler können in die Welt der Siedler eintauchen und die unzähligen Details des umtriebigen Lebens der verschiedenen Stämme erkunden, die die bunte offene Welt der Siedler ausmacht. „Ich bin absolut begeistert vom neuen Die Siedler und ganz besonders, dass Volker Wertich, der Schöpfer der Marke, als Creative Director zurückkehrt“, sagt Benedikt Grindel, Managing Direktor des Ubisoft Blue Byte Studio-Netzwerks. „Die Liebe zum Detail in der Spielwelt ist fantastisch und unser Team hat es geschafft, den Wuselfaktor neu aufleben zu lassen.“

Features

EIN REBOOT DER MARKE

In Die Siedler verbinden sich die besten, modernisierten Spielelemente der Serie mit ganz neuen Features wie beispielsweise dem neuen Nahrungssystem oder ein motivierendes Metagame zu einem einzigartigen neuen Spielerlebnis. Die Kampagne kann solo, als auch kooperativ gespielt werden, mit beliebig wählbaren Nebenmissionen.

ONLINE-MEHRSPIELER

Verschiedenen Mehrspieler-Modi sorgen für spannende Scharmützel unter den Spielern und sorgen für grenzenlosen Langzeitspaß.

DIE LIEBE ZUM DETAIL AUF EINEM NEUEN LEVEL

Nie zu vor war Die Siedler so wuselig, detailverliebt und emotional. Jeder Schritt in den Produktionsketten, jede einzelne Ware ist visualisiert. Tausende von Siedlern gehen auf jeder Karte ihrem Tagwerk nach und begeistern den Spieler durch mannigfaltige Emotionen.

STATE OF THE ART GRAFIK

Dank der Ubisoft eigenen Snowdrop-Engine, die u.a. bei The Division zum Einsatz kommt, setzt Die Siedler einen neuen visuellen Benchmark im Aufbau-Strategie Genre.

Zum 25. Jubiläum der Die Siedler-Reihe veröffentlicht Ubisoft außerdem am 15. November 2018 Die Siedler History Collection exklusiv auf Uplay PC über den Ubisoft Store. Die Siedler History Collection umfasst die Gold-Versionen aller sieben vorherigen Die Siedler-Spiele, inklusive aller Erweiterungen, Spiel-Verbesserungen und Anpassungen für moderne PC-Systeme und Windows 10. Alle History Editions werden zudem einzeln erhältlich sein.

Weiter Informationen erhaltet ihr auf der Community-Plattform Die Siedler Alliance, die ab sofort online ist. Sowohl Veteranen als auch Neueinsteiger können sich hier vernetzen, um die neuesten Informationen und einen direkten Draht zum Entwicklerteam von Ubisoft Blue Byte zu erhalten.