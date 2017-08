Team17 enthüllt 3 neue Spiele

Team17 hat heute auf der gamescom neue Trailer zu drei kommenden Spielen veröffentlicht, darunter der bunte Pinball-Plattformer Yoku’s Island Express, Genesis: Alpha One – eine einzigartige Mischung mit Roguelike-, FPS, Aufbau- und Survival-Elementen – sowie Sword Legacy: Omen, ein rundenbasiertes RPG mit düsterer Atmosphäre im Comic-Look.

Genesis: Alpha One

In einer nahen Zukunft, in der korrupte Regimes und Kapitalisten unkontrolliert natürliche Ressourcen verschwendet und die Umwelt verpestet haben, liegt unser Planet in Trümmern. Als Kapitän des Raumschiffs Genesis begeben sich Spieler auf die ultimative Mission ins unergründete Weltall. Dort verwalten und bauen sie das Raumschiff aus, sammeln Ressourcen, wehren groteske Alien-Plagen ab, klonen Kreaturen und erforschen das weitreichende, zufallsgenerierte Universum. Das Ziel: Eine neue Heimat für die menschliche DNA finden, um sie vor dem Aussterben zu bewahren. Genesis: Alpha One erscheint 2018 für Xbox One, PlayStation 4 und PC.





Sword Legacy: Omen

Spieler schlüpfen in die Rolle von Uther Pendragon und begeben sich auf eine epische Reise durch Broken Britannia, um ihren gefallenen Lord zu rächen und das verloren geglaubte Schwert Excalibur zu finden. Zusammen mit einer Bande aus Außenseitern formen sie eine ungewöhnliche Heldengruppe und besiegen ihre Feinde in intensiven, rundenbasierten und taktischen Kämpfen, bis der Kampfgeist der Gegner bricht und sie vom Schlachtfeld fliehen oder sich sogar gegen ihre eigenen Kameraden stellen. Die Umgebung kann zum eigenen Vorteil genutzt werden, indem man seine Helden in Sicherheit bringt und den Feind mit explosiven Fässern in Flammen aufgehen lässt, bevor der Spieler sie mit einem gnadenlos brutalen Overkill-Move endgültig zur Strecke bringt. Sword Legacy: Omen erscheint 2017 für PC.





Yoku’s Island Express

Hier treffen die Spieler auf Yoku, den winzige Postbote und Protagonist von Yoku’s Island Express. Eine bunte Mischung aus Pinball-Mechaniken in einer Open World- und Plattformer Umgebung, die es zu erkunden gilt, um die Geheimnisse der Insel Mokumana zu entdeckten, den Einwohnern zu helfen, alte Gottheiten zu erwecken und noch Vieles mehr in diesem tropischen Abenteuer zu erleben. Yoku’s IslandExpress erscheint 2018 für Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch™ und PC.