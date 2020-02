by

Gaming-Mauspad mit induktiver Ladefunktion

Speedlink präsentiert mit dem ENMATE ein beleuchtetes Gaming-Mauspad, das nicht nur viel Platz für die Maus bietet, sondern auch für das Smartphone. Im Spiel zählt nur das Geschehen auf dem Bildschirm – der Ort, an dem wir gewinnen (oder verlieren), Welten erschaffen (oder zerstören), vor allem aber: unsere Auszeit vom Alltag genießen. Um vollständig ins Spiel einzutauchen, müssen unsere Befehle reibungslos übertragen werden. Das garantiert das ENMATE mit seiner extrem glatten Mikrotextur-Oberfläche, die für super-schnelle High- und Low-Sense-Mausmanöver bei perfekter Kontrolle optimiert wurde. Für maximale Immersion erstrahlt das ENMATE zudem in wählbaren Farben und taucht den Schreibtisch in die passende Atmosphäre. Manchmal aber reißt uns der Alltag doch aus dem Spiel, etwa mit wichtigen Nachrichten oder Anrufen. Da ist es wichtig, das Smartphone immer im Blick zu behalten. Deshalb bietet das ENMATE einen speziellen Bereich dafür, der ist nicht nur optimal positioniert für perfekte Sichtbarkeit, sondern versorgt das Gerät auch mit frischer Energie: Das Mauspad enthält einen eingebauten Induktions-Charger, der die Akkus kompatibler Smartphones unkompliziert und schnell auflädt. Dafür muss keine Steckdose gesucht und kein Kabel verbunden werden – einfach das Handy ablegen und der Strom fließt. Features und Daten: Gaming-Mauspad mit Induktions-Ladefunktion

Integrierter 5-Watt-Charger für kabelloses Laden durch Auflegen des Smartphones (alle Qi®-kompatiblen Geräte)

Ladefläche auf der linken Mauspad-Seite

Harte Mikrotextur-Oberfläche für reibungsloses Gleiten der Maus

Geeignet für alle Maussensoren

10 kraftvolle Beleuchtungsmodi (7 statische Farben + 3 mehrfarbige Modi)

Integrierter Schalter zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung sowie zum Umschalten der Modi

Erkennung fremder Gegenstände auf der Ladefläche (FOD)

Status-LED zeigt Ladestatus und FOD-Warnung an

Rutschfeste Rückseite

Ummanteltes Kabel

Strom-Eingangsstärke: 5 V, 1 A

Verbindung: USB-A

Kabellänge: 1,4 m

Abmessungen: 350 × 255 × 6 mm (B × T × H)

Abmessungen: 350 × 255 × 6 mm (B × T × H)

Gewicht: 560 g (inkl. Kabel) Preislich liegt das Auflade-Gaming-Mousepad bei einem UVP von € 39,99 und mehr Info dazu gibt es hier.

