in News

Gaming-Sitzsäcke Toxic Storm und Mystic Sunset

Schluss mit Stimmungs-Tief: Wenn es draußen richtig dunkel, nass und trübe wird, halten bei Gamewarez neue, knallige Farben Einzug! Denn die beiden Classic Series Modelle Toxic Storm und Mystic Sunset sind dank ihres neongrünen bzw. neonpinken Keders ein echter Hingucker für ein entspanntes Zocken in der tristen Jahreszeit.

Speziell mit dem Pink der Mystic Sunset-Ausführung entfernt sich Gamewarez bewusst von der übrigen Farbpalette, um auch den stetig wachsenden Anteil weiblicher Zockerinnen bzw. den experimentierfreudigen Gamer anzusprechen.

Natürlich verfügen die beiden neuen Modelle über alle gewohnten Features der Classic Series, die das Spielen von Konsolen-, aber auch Tablet- und Handheld-Games so entspannt machen: Von den per Klettverschluss erweiterbaren Seitentaschen für ausreichenden Stauraum an Gaming-Zubehör bzw. Snacks und Drinks bis hin zur praktischen Headset-Halterung.

Neben dem Komfort stehen auch bei den Modellen Toxic Storm und Mystic Sunset die Themen Sicherheit und Nachhaltigkeit im Fokus: Die Oberfläche der Gaming-Sitzsäcke Made in Germany besteht aus Polyester – das macht sie sehr robust und reißfest, schwer entflammbar sowie stark schmutz- und wasserabweisend. Zudem enthalten die verarbeiteten Materialien des Sitzsackes weder Weichmacher noch (bromhaltige) Flammschutzmittel.

Die Teile kosten € 129,90.- und sind ab sofort vorbestellbar im Gamewarez Webshop unter http://gamewarez.de/shop/ und in Kürze auch im Handel erhältlich.