Ganzkörper-VR-Erlebnis mit Sparc

Heute hat CCP Games Sparc angekündigt, den Ganzkörper-Sport, den es nur in der Virtual Reality geben kann. In Sparc verbinden sich die Spieler online, um in schnellem und amüsantem Ganzkörper-VR-Gameplay anzutreten.

Das derzeit für Oculus Rift, HTC Vive und PlayStation VR in der Entwicklung befindliche Sparc wird bei seinem Release in 2017 die erste eigenständige IP von CCP sein, die nicht auf dem EVE-Universum basiert.

Sparc liefert Ganzkörper-Gameplay, das einiges an Geschick erfordert – ein schneller und amüsanter Sport. Die Spieler setzen ihre Controller ein, um ihre Gegner mit Projektilen zu bewerfen. Gleichzeitig verteidigen sie sich durch Ausweichen, Blocken und Umleiten von Angriffen. Sie können online gegen Freunde antreten oder per Matchmaking neue Gegner suchen.

Sparc bietet den Spielern die Möglichkeit, sich in einer Online-Community zu verbinden und miteinander Wettbewerbe auszutragen. Sie können die Matches ansehen und sich per Courtside, einer Social Area für VR- und Monitor-Zuschauer, für das nächste Match einreihen. Sparc wird diverse Spielmodi für zwei Spieler enthalten. Hinzu kommen Herausforderungen für Einzelspieler, Trainingsmodi sowie eine ganze Reihe von Optionen zur Anpassung und Individualisierung für die Wettbewerbe.

„Nach unseren frühen Experimenten mit VR-Gameplay für das Spielen im Stehen hat uns die Idee der Entwicklung einer Sportart für die aktuelle VR-Hardware-Generation fasziniert. Wir haben Sparc so entworfen, dass die Spieler ihre Fertigkeiten durch körperlichen Einsatz ausdrücken und trainieren“, so Morgan Godat, Executive Producer von CCP Atlanta. „Wir möchten erreichen, dass die Spieler Sparc als virtuellen Sportplatz in ihrem Wohnzimmer ansehen, wo sie sich mit anderen Spielern aus der ganzen Welt treffen und mit ihnen messen können.“

„Es ist das Ziel von CCP Games, unsere Leidenschaft für die Virtual Reality als neues Medium in Software zu verwandeln und die Killer-Apps für die erste Generation der VR-Technologien zu entwickeln“, so Hilmar Veigar Pétursson, CEO von CCP Games. „Dies wollen wir im Bereich der Mobile VR mit Gunjack und bei der sitzend gespielten VR mit EVE: Valkyrie erreichen, die beide bereits erhältlich sind. Mit Sparc wollen wir die Stärken der stehend gespielten VR bedienen und ein Game mit Tiefe und Spannung abliefern, zu dem die Spieler noch lange Zeit zurückkehren werden.“

Die heutige Ankündigung ist nur der Anfang für Sparc. CCP Games wird vor dem später im Jahr stattfindenden Release weitere Details zum Gameplay und den Besonderheiten des Spiels herausgeben.

Weitere Details zum Spiel gibt es auf www.playSparc.com.