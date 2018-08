Gator Rush Update für The Crew 2 angekündigt

Ubisoft kündigte heute im Rahmen der gamescom mit Gator Rush das erste große kostenlose Update zum Open-World-Motorsport-Spiel The Crew 2 an. Das Update erscheint am 26. September für Playstation 4, der Xbox One-Gerätefamilie inklusive Xbox One X und PC.

Im Herzen der Sumpfgebiete des Südens starten Spieler in die brandneue Hovercraft-Disziplin der Off-Road-Familie und können einzigartige Eigenschaften nutzen, die kein anderes Fahrzeug in The Crew 2 bieten kann. Mit drei brandneuen Hovercrafts im Fuhrpark können Spieler über jede Oberfläche gleiten, ihre Kontrahenten wegstoßen und auf ihren Mitstreitern landen, nachdem sie über eine Rampe gesprungen sind. Zusätzlich zum Sumpfgebiet wurden weitere ikonische Orte der U.S. Karte neugestaltet und mit Verbesserungen bei Steilhängen und in der Kurvenführung versehen. Spieler können diese Verbesserungen in komplett neuen Events, einem Xtrem-Series-Rennen und bei der freien Fahrt genießen und dabei neue Fähigkeiten nutzen, um neue Orte in der offenen Spielwelt zu erkunden.

Für Spieler, die es lieben unter Druck zu fahren, bietet The Crew 2 Gator Rush mit dem Ace-Modus einen neuen Schwierigkeitsgrad. Erfolge werden im Ace-Modus mit legendären Fahrzeugteilen belohnt, welche die Performance verbessern, exklusive Zusatz-Boni bieten und Spielern neuen Möglichkeiten zur Anpassung geben, um das Fahrverhalten jedes Fahrzeuges an die eigenen Präferenzen anzupassen.

Am 26. September erhalten Season Pass-Besitzer sieben Tage Vorabzugang zu zwei neuen zusätzlichen Fahrzeugen in der neuen monatlichen Fuhrparkerweiterung.

Die Veröffentlichung von Gator Rush ist der erste Schritt im Post-Launch Entwicklungsplan von The Crew 2. Das Team ist hoch motiviert in den kommenden Monaten eine Menge neuer Inhalte in regelmäßigen Abständen hinzuzufügen. Dazu zählt unter anderem ein PvP-Modus, welcher im Dezember erscheinen wird, neue Disziplinen, Events und Fahrzeuge. Weitere Informationen zu den Post-Launch-Plänen von The Crew 2 unter https://news.ubisoft.com/article/the-crew-2-season-pass-and-free-post-launch-content-revealed.