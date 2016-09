in News

Gears of War 4: Prologue Play-through

Nur mehr wenige Wochen bis zum Release von Gears of War 4. Zur Einstimmung auf den Action-Shooter hat Entwickler The Coalition den kompletten Prolog als Play-throug-Video veröffentlicht.

Das über 20 Minuten lange Video zeigt die erste Tutorial Mission, in der man einerseits die Geschichte von Gears of War Revue passieren lässt, aber auch gleichzeitig auf die neuen Abenteuer, welche rund 25 Jahre später statt finden, vorbereitet wird.

Gears of War 4 erscheint am 11. Oktober 2016 für PC und Xbox One