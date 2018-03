Veröffentlicht am

Ghost Recon Wildlands – New Assignment Update

Ubisoft beendet das erste Jahr an Post-Launch-Inhalten für Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands mit einem umfangreichen PvP-Update und kündigt mit New Assignment das große neue, kostenlose Update an.

New Assignment bereichert das Ghost War-Spielerlebnis um drei weitere Klassen. Damit vervollständigt dieses Update die Gesamtzahl der sechs Klassen der Ghost War-Roadmap. Die neuen Klassen von New Assignment sind in allen PvP-Modi spielbar und lauten:

Trapper: Ein Schützen-Experte mit einem halbautomatischen Scharfschützengewehr und der Fähigkeit, gefallene Gegner zu markieren und Betäubungsgas-Fallen zu platzieren, mit denen er Gegner betäuben und schaden kann.

Guerilla: Eine Unterstützer-Klasse, die auf Ablenkungstaktiken spezialisiert und mit einer Rauchgranatenwerfer-Drone ausgestattet ist.

Pirscher: Ein Scharfschütze, der dank seiner Spezialfähigkeiten Gegner lautlos ausschalten kann.

Mit 18 verschiedenen Klassen zur Auswahl haben die Spieler mehr taktische Möglichkeiten und Wege als je zuvor, sich den Situationen des Ghost War-Schlachtfeldes zu nähern. Außerdem werden mit New Assigment zwei neue Karten eingeführt: „Raffinerie“ und „Kliff“ werden exklusiv im Bergungs-Modus spielbar sein. Zusätzlich wird eine Reihe von Updates für den PvP- und PvE-Modus erscheinen. Die neue Kartenabstimmung ermöglicht es dem Spieler, zu Beginn jeder neuen Partie im Schnellen Spiel oder Ranglistenmodus eine von drei möglichen Ghost War-Kartenzu wählen, die jeweils aus verschiedenen Spielmodi stammen.

Die neuen Karten und Gameplay-Updates sind für alle Spieler kostenlos und zum gleichen Zeitpunkt verfügbar. Season Pass- und Ghost War Pass-Besitzer können unverzüglich die drei neuen Klassen dank eines exklusiven 7-Tage-Vorabzugangs freischalten, während andere Spieler die Klassen mit Prestige-Credits freischalten können, die durch Spielfortschritt verdient oder über den spielinternen Store gekauft werden. Diese Klassen runden den PvP-Inhalt ab, der im Season Pass und Ghost War Pass enthalten ist.

Weitere Informationen zu den Inhalten von New Assignment gibt es hier: ghostrecon.com/newassignment

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands: New Assignment wird am 14. März auf den aktuellen Plattformen und PC verfügbar sein.