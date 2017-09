in News

Ghost Recon Wildlands Ghost War ab 10. Oktober

Ubisoft kündigte heute an, dass Ghost War, die neue PvP-Erweiterung von Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, ab dem 10. Oktober verfügbar sein wird. Ghost War wird für alle Besitzer des Spiels kostenlos zugänglich sein und regelmäßige Aktualisierungen erhalten.

In Ghost War treten zwei Teams aus vier Spielern in einer Deathmatch-Erfahrung gegeneinander an. Wie bereits im Hauptspiel ist hierbei das taktische Zusammenspiel als Trupp von besonderer Bedeutung, Strategie ist ebenso wichtig wie die Fähigkeiten des Einzelnen. Die Teams wählen aus verschiedenen Klassen, sie sich auf drei Kategorien verteilen: Sturmsoldat, Scharfschütze und Unterstützung. Jede von ihnen nimmt eine besondere Rolle auf dem Schlachtfeld ein und hilft, die riesigen offenen Karten zu durchqueren und die Gegner auszuschalten.

Mit den 12 unterschiedlichen Klassen, die über spezifischen Eigenschaften, Waffen, Fähigkeiten und Anpassungsmöglichkeiten verfügen, werden Spieler auf acht einzigartigen Karten aufeinandertreffen. Ghost War wird zudem neue PvP-Spielmechaniken wie das Unterstützungsfeuer und Geräuschmarkierungen einführen, um einen echten militärstrategischen und teambasierten Mehrspielermodus zu bieten. Alle weiteren Informationen zu Ghost War gibt es unter www.ghostrecon.com/pvp

Um das PvP-Spielerlebnis stets zu bereichern, sind regelmäßige Aktualisierungen zu Ghost War geplant. „Wir freuen uns darauf, Ghost War nach der Veröffentlichung weiter zu verfeinern und zu erweitern“, sagt Lucian Istrate, Lead Game Designer von Ghost War bei Ubisoft Bukarest. „Mehr Klassen, mehr Karten und noch mehr Modi sind in Zukunft zu erwarten!“