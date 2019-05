in News

Ghostbusters: The Video Game Remastered angekündigt

Das beliebte und gefeierte Ghostbuster-Videospiel aus dem Jahr 2009 ist zurück und wird mit Ghostbusters: The Video Game Remastered für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, and PC neu aufbereitet!

Schnallt euch euer Protonen-Pack nochmal an und unterstützt die Ghostbusters dabei, New York zu retten – zusammen mit den gleichen Stimmen und Gesichtern von damals!

Features:

Authentisches Ghostbuster-Erlebnis – Das Spiel enthält die Stimmen und die Gesichter von Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis und Ernie Hudson in einer Geschichte, die eigens von den Machern des Films – Dan Aykroyd und Harold Ramis – geschrieben wurde.

Einzigartiges Gameplay – Erlebt eine einzigartige Geisterjagd, bei der ihr euch mit Upgrade-fähigen Waffen in zerstörbaren Umgebungen rangelt und raffinierte Fallen stellt. Testet das Feuer eures Teams in gigantischen Boss-Kämpfen.

Story-Kampagne – Spielt eine einzigartige Geschichte, in der ihr sowohl bekannte als auch brandneue Geister in ganz New York bekämpft und jagt.

Mehr Infos auf playghostbusters.com

Ghostbusters: The Video Game Remastered erscheint noch dieses Jahr für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, and PC.