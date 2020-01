Auf Basis der symmetrischen Model O, stellte der amerikanische Hersteller Ende 2019 die neue Model D als reine Rechtshänder-Variante vor. Ziel war es, ein möglichst geringes Gewicht mit hoher Präzision und RGB-Beleuchtung auf Basis der Model O zu kombinieren. Die neue Maus ist ab sofort im Handel erhältlich.

Die Glorious PC Gaming Race Model D ist eine Gaming-Maus mit einem hochwertigen optischen Sensor von Pixart (3360) und sechs programmierbaren Tasten. Der Sensor bietet eine sehr präzise Auflösung von 12.000 DPI. Auffällig ist die mit einem Wabenmuster versehene Oberseite. Dadurch reduziert sich das Gewicht der Maus deutlich auf nur 68 Gramm. Darunter kommt die frei programmierbare RGB-Beleuchtung zum Vorschein, die die innere Mechanik der Maus zur Geltung bringt. Strapazierfähigen Omron-Switches, extrem gleitfähigen Mausfüße und ein flexibles Kabel sorgen für eine lange Lebensdauer.

Der moderne PMW-3360-Sensor von Pixart tastet den Untergrund mit 12.000 DPI ab und besticht durch eine überragende Präzision. Die Glorious PC Gaming Race Model D Gaming-Maus lässt sich über die Taste an der Oberseite in vier verschiedenen DPI-Stufen einstellen. Eine LED an der Unterseite zeigt die aktuelle Einstellung, die Farbkodierung lässt sich über die Software individualisieren. Die voreingestellten DPI-Werte können zusätzlich über die Software angepasst werden.

Neben den flexiblen DPI-Einstellungen des hochwertigen Pixart-Sensors glänzt die Glorious PC Gaming Race Model D Gaming-Maus mit weiteren Spitzenwerten. Dazu gehören die Beschleunigung von 50G sowie die hohe Tracking-Geschwindigkeit von mehr als 250 IPS. Damit ist die Maus für sehr schnelle Bewegungen ausgelegt. Die Abtastrate beträgt bis zu 1000 Hz. Die großen Gleiter aus PTFE sorgen für eine reibungslose Bewegung, egal auf welcher Oberfläche die Maus verwendet wird. Hinzu kommt das von Glorious selbst entwickelte Kabel. Es ist super flexibel und leicht, als ob man eine kabellose Maus bedienen würde.

Die Gaming-Maus wartet mit insgesamt sechs programmierbaren Tasten auf. Neben den beiden Haupttasten mit Omron-Switches, der DPI-Taste sowie dem klickbaren Scrollrad an der Oberseite gibt es noch zwei Schalter an der rechten Seite der Maus. Die Model D ist für eine rechtshändige Bedienung ausgelegt, wobei die Hand in einer möglichst natürlichen Position auf der Maus ruht, dadurch die Belastung der Finger beim Betätigen der Tasten verringert und unnötige Bewegungen vermieden werden. Lange Gaming-Sessions sind durch die ergonomische Form der Glorious PC Gaming Race Model D daher kein Problem.

Die Besonderheit der Glorious Model D Gaming-Maus ist das wabenförmige Raster an der Ober- sowie an der Unterseite. Durch die zahlreichen Aussparungen am Shape und Einsatz von weiteren Leichtbaumaterialien wie beispielsweise das ultraleichte Mauskabel, Gleitfüße und weiteren technischen Komponenten, verringert sich das Gesamtgewicht der Maus deutlich. Das Wabenmuster verleiht der Maus zudem ein einmaliges Aussehen und erlaubt einen Blick auf die Mechanik im Inneren, die durch die anpassbare RGB-LED-Beleuchtung in Szene gesetzt wird. Gleichzeitig sorgen die Öffnungen für eine gute Belüftung der Hände.

Die zwei RGB-LED-Streifen, die sich an den Seiten der Maus befinden, beleuchten zusätzlich die innere Technik der Maus. Die 16,8 Millionen Farben und insgesamt acht LED-Effekte lassen sich per Software einstellen oder individuell programmieren. Das funktioniert wahlweise auch ohne Software über die Taste an der Maus selbst. Die Software bietet allerdings einen größeren Funktionsumfang.

Features der Glorious Model D Gaming Maus:

Optischer Pixart 3360 Sensor mit 12.000 DPI

Extrem leichtes Gewicht mit nur 68 Gramm

Ergonomische Rechtshänder-Maus mit glatter Wabenoberfläche

RGB LED-Beleuchtung

6 programmierbare Tasten

1000 Hz USB Polling-Rate und eine 1 ms Reaktionszeit

Beschleunigungen bis zu 50G

Hochwertige PTFE-Gleitfüße

Ultraflexibles und leichtgewichtiges Mauskabel

Technische Details der Glorious Model D Gaming Maus

Maße: ca. 128 x 67 x 42 mm (L x B x H)

Gewicht: ca. 68 g

Farbe: Schwarz (matt)

Auflösung: max. 12.000 DPI (400, 800, 1600, 3200 voreingestellt)

Sensor: optischer Pixart PMW-3360-Sensor

Maximale Beschleunigung: 50 G

Maximale Geschwindigkeit: 1 ms (Latenz)

USB-Signalrate: 1000 Hz Polling-Rate

Lift-off Distanz: 0,7 mm

Tasten: 6 (programmierbar)

Anschluss: USB (2 m langes, geflochtenes Kabel)

Beleuchtung: RGB-LEDs (16,8 Millionen Farben)

Die neue Glorious Model D Gaming-Maus ist ab sofort in den Farben Mattschwarz und Mattweiss für einen UVP von 54,90€ exklusiv bei www.Caseking.de versandfertig zu erwerben. Die Varianten in Glossyschwarz und Glossyweiss sind voraussichtlich Anfang März verfügbar.

Weitere Informationen gibt es zu dem Nager auch unter www.pcgamingrace.com