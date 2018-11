GODS Remastered angekündigt

Entwickler Robot Riot UG kündigen das Remake des Klassikers GODS für Xbox One und dem PC/Mac via Steam an, die Versionen für PS4, Switch, iOS und Android erscheinen später.

Der Spieler übernimmt die Kontrolle eines namenlosen Kriegers auf seinem Weg, die Götter zufrieden zu stellen, nachdem vier Wächter deren Heimstätten gestohlen haben. Wenn der Held seiner Bestimmung nachkommt und die Heiligtümer befreit, hat der die Möglichkeit, sich als Unsterblicher den Göttern anzuschließen.

GODS Remastered ist die überarbeitete, offiziell autorisierte Version des klassischen Heimcomputer Action-Plattformers „Gods“. Der Titel von den Bitmap Brothers erschien 1991 für den Commodore Amiga, Atari ST, PC, SNES und das SEGA Megadrive. Auch damals erhielt Gods schon Bestnoten. So vergab der Amiga Joker in der Ausgabe 05/1991 88%, die ASM in der Ausgabe 07/1991 10/12 und die Play Time in der Ausgabe 02/1993 90%.

Die überarbeitete Version erstrahlt nicht nur in neuem Glanz, sie erhält auch einen neuen atmosphärischen Spielmodus mit 3D-Grafik, neuen Licht- und Schatteneffekten sowie neuer Musik und Soundeffekten. Auch die Retro-Fans werden nicht vergessen: Der Originaltitel wurde, basierend auf der Amiga-Version, ebenfalls eingefügt. Zwischen beiden Modi kann jederzeit gewechselt werden. Das Level-Design wurde beibehalten, da es damals schon seiner Zeit voraus war und auch heute noch einwandfrei funktioniert.

Features:

12 Level verteilt auf vier Welten

Singleplayer-Kampagne

Speedrun-Modus

Speedrun-Modus Globale Ranglisten

Globale Ranglisten Klassischer Modus mit verbesserter Bildrate sowie Original-Grafik und -Soundeffekten der Amiga-Version

Klassischer Modus mit verbesserter Bildrate sowie Original-Grafik und -Soundeffekten der Amiga-Version Atmosphärischer moderner Modus

GODS Remastered wird am 04. Dezember 2018 auf der Xbox One und dem PC/Mac via Steam erhältlich sein, die Versionen für PS4, Switch, iOS und Android erscheinen 2019.