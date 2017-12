Grafikvergleich zu The Walking Dead: The Telltale Series Collection

Telltale Games hat zusammen mit Skybound, Unternehmen für Multiplattform-Entertainment, heute einen neuen Trailer für The Walking Dead: The Telltale Series Collection veröffentlicht, der noch nie zuvor gezeigtes Material zur optimierten Grafik der Collection zeigt.

Auf Telltales neuestem Entwickler-Blogeintrag gibt es nähere Details dazu, wie diese neuen Grafik-Verbesserungen erreicht wurden.

Diese Sammlung wird ab dem 5. Dezember bei Einzelhändlern in Nordamerika und Europa zur Verfügung stehen. Alle 19 Folgen der Serie sind damit erstmals auf einer Disc für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Die Sammlung wird außerdem am selben Tag als digitaler Download für beide Plattformen veröffentlicht. Enthalten sind die dritte Staffel, die kürzlich abgeschlossen wurde, sowie The Walking Dead: A New Frontier und eine grafisch aufpolierte Version von Season One, Season Two, 400 Days und die dreiteilige Miniserie Michonne.

The Walking Dead: The Telltale Series Collection steht ab dem 5. Dezember für PlayStation 4 und Xbox One als digitaler Download sowie als Retail Version zur Verfügung. The Walking Dead: The Final Season (Arbeitstitel) wird 2018 für Konsole, PC, Mac, iOS und Android-Geräte erscheinen. Weitere Plattformen werden gegebenenfalls angekündigt.