Gratis Data Pack 1.0 für PES 2017 verfügbar

Konami Digital Entertainment B.V. veröffentlicht heute das frei zugängliche Data Pack 1.0 für PES 2017.

In Datenpaket 1.0 werden 73 Mannschaftstrikots aktualisiert, einschließlich des dritten Kits unseres offiziellen Partners Liverpool FC. Außerdem bietet es mit den neuesten Schuhmodellen sowie mehr als 30 aktualisierten Spielergesichtern ein ralistischeres Spielerlebnis.

KONAMI startet heute zudem eine Kampagne im myClub Online-Modus, in der User die Gelegenheit haben, ein erst kürzlich zum Spiel hinzugefügtes Team zu erwerben. Die Kampagne startet heute um 18.00 Uhr und endet am kommenden Mittwoch, 2. November.

KONAMI arbeitet außerdem kontinuierlich an der Spielerfahrung in PES 2017, dementsprechend befindet sich das Data Pack 2.0 bereits in der Entwicklung. Die geplante Veröffentlichung ist Ende November. Das Data Pack 2.0 ergänzt unter anderem Borussia Dortmunds Signal Iduna Park sowie das Anfield Stadion des FC Liverpool.