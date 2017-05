in News

Gratis Update für Worms W.M.D

Team 17 hat heute ein neues Update für das rundenbasierte Strategiespiel Worms W.M.D veröffentlicht, das die kultigen Würmer unter anderem im neuen Forts-Modus gegeneinander antreten lässt.

Auch nach dem erfolgreichen Launch im vergangenen August hat Team 17 Worms W.M.D kontinuierlich mit Updates versorgt, darunter das kostenlose All-Stars Pack, das Anpassungs-Update für Twitch und das Liberation-Update. Nun veröffentlicht Team 17 auch den von Fans herbeigesehnten Forts-Modus!

Das Forts-Modus-Update enthält:

Einen komplett neuen Spielmodus für die Kriegsführung der wurmigen Art. Verteidige dich und deine individuell zusammengebaute Festung gegen feindliche Spieler und infiltriere im Gegenzug ihre Bastionen.

6 neue Festungen: Castle Hassle, Donkey Dig, Reactor, Haunted, Pink Peril und Rocket.

Neue Belohnungen zum Anpassen der eigenen Würmer.

Brandneue Waffen, etwa die magnetisierte Drohne, die von einem Mitglied der Worms W.M.DCommunity entworfen wurde.

Verschiedene Bugs und Glitches wurden behoben.

Das Forts-Modus-Update für Worms W.M.D ist ab sofort kostenlos für PC, Mac und Linux erhältlich und wird bald auch für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Um das Update nutzen zu können, wird das Hauptspiel benötigt und kann für Xbox One über den Xbox Store, auf PlayStation 4 über den PlayStation Store sowie für PC, Mac und Linux via Steam erworben werden.