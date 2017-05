Gratis-Wochenende für The Division

Ubisoft kündigte offiziell das Gratis-Wochenende für Tom Clancy’s The Division an. Die Aktion startet am 4. Mai 2017 für Xbox One, PlayStation 4 und Windows PC. Das Gratis-Wochenende für Windows PC endet am 7. Mai und für Xbox One und PlayStation 4 am 8. Mai.

Die Spieler haben während der folgenden Zeiträume vollen Zugang zum Titel:

Xbox One : vom 4. Mai, 9 Uhr MESZ, bis zum 8. Mai, 9 Uhr MESZ

: vom 4. Mai, 9 Uhr MESZ, bis zum 8. Mai, 9 Uhr MESZ PlayStation 4 : vom 4. Mai, 9 Uhr MESZ, bis zum 8. Mai, 9 Uhr MESZ

: vom 4. Mai, 9 Uhr MESZ, bis zum 8. Mai, 9 Uhr MESZ Uplay PC: vom 4. Mai, 19 Uhr MESZ, bis zum 7. Mai, 22 Uhr MESZ

Während der Aktion sind in allen digitalen Stores Rabatte zur Tom Clancy’s The Division Standard und Gold Edition verfügbar.

Der gesamte Fortschritt des Gratis-Wochenendes wird auf die Vollversion übertragen, wenn der Titel gekauft wird. Die derzeitige Gratis-Trial-Version, die Spielern vollen Zugang zum Hauptspiel gewährt, bis sie Level 8 oder eine Spielzeit von sechs Stunden erreicht haben, wird für die Dauer des Gratiswochenendes ausgesetzt und nach dem Gratis-Wochenende wieder aktiviert. Spieler, die sich die Gratis-Trial-Version vor dem 4. Mai heruntergeladen haben, werden während des Gratis-Wochenendes keine Zugangsbeschränkungen erleben.

Tom Clancy’s The Division spielt mehrere Wochen nachdem eine verheerende Pandemie New York am Black Friday überrollt hat. Bereits nach wenigen Tagen ohne Nahrung und Wasser stürzt die Gesellschaft ins Chaos. Die eigenständige Spezialeinheit The Division ist alarmiert und ihre Agenten führen nach außen hin ein ganz gewöhnliches Leben, wurden aber dazu ausgebildet, unabhängig zu operieren und die Gesellschaft zu retten. Die Spieler schließen sich mit anderen The Division-Agenten zusammen. Ihre Mission ist es, die Ordnung wiederherzustellen, die Quelle des Virus ausfindig zu machen und New York zurückzuerobern.

Year 2 von Tom Clancy’s The Division beinhaltet zwei größere kostenlose Updates, die in den nächsten Monaten gleichzeitig für alle Plattformen erscheinen.

Tom Clancy’s The Division ist für Xbox One, PlayStation 4 und Windows PC erhältlich. Weitere Informationen findet ihr unter www.thedivisiongame.com