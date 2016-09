Gravity Island

Das österreichische Indie-Entwicklerstudio ILIKESCIFI Games, vor allem bekannt durch den Retro Plattformer Pitiri 1977, veröffentlicht mit Gravity Island ihr neues Puzzle-Jump ‘n’ Run.

Gravity Island ist ein kunterbunter Plattformer, in dem ihr in die Rolle des knuddeligen Shiro schlüpft, der leidenschaftlich gern magische Glühwürmchen sammelt. Doch als eines Tages die magische Laterne, in der er seine prächtigen Tierchen aufbewahrt, zerbricht und sie ihm davonfliegen, ist Shiro zutiefst traurig. Zusammen mit Shiro und seinem Freund Seraphin, dem erfahrenen Magier, begibst Du Dich auf ein episches Abenteuer, um alle Lumies wieder wohlbehalten nach Hause zurückzubringen.

Seraphin fungiert dabei als Dein weiser Freund und Berater. Solltest Du nicht weiterwissen, wird er Dir helfen. Gravity Island ist ein charmanter, bezaubernder 2D-Plattformer, der für alle Altersklassen einfach zu spielen, aber schwer zu meistern ist.

Features:

Liebenswürdiger, charmanter 2D-Plattformer

Triff Shiro, einen unglaublich niedlichen Abenteurer

80 Levels, jedes mit einem unvergleichlichen Stil

Erkunde vier abwechslungsreiche Welten

Lass Dich von einem fantastischen Soundtrack mitreißen

Weiche Fallen und Gefahren aus, indem Du Shiro mit magischer Kraft an Wänden und Decken laufen lässt

Hilf Shiro, seine magischen Freunde einzusammeln!

Spielspaß für alle Altersgruppen

Inklusive Achievements

Gravity Island ist aktuell auf Steam für 4,49€ erhältlich.