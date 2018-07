Großes Content-Update für Sea of Thieves

Ab dem 31. Juli steht das erste Sommer-Update für Sea of Thieves Cursed Sails allen Spielern auf Xbox One, Windows 10 PC und Xbox Game Pass kostenlos zur Verfügung.

Neben einer dreiwöchigen Kampagne mit exklusiven Errungenschaften beinhaltet das Update weitere Features.

Die dreiwöchige Kampagne bietet eine Reihe einzigartiger Belohnungen und Herausforderungen – etwa Skelettschiffe, die Außenposten terrorisieren und Piraten zum Kampf auf hoher See auffordern. Eine storygetriebene Herausforderung ermöglicht es außerdem, die Quelle der Skelett-Geißel zu erforschen – zum Beispiel mit dem neuen Drei-Mann-Schiff, der Brigantine. Einen Vorgeschmack auf Cursed Sails gibt der unten folgende Trailer.

Ab dem 31. Juli kann das neueste Sea of Thieves-Update heruntergeladen werden. Sollte man nicht an der zeitlich begrenzten Kampagne teilnehmen können, bleiben alle mit dieser Kampagne eingeführten Features in der Welt von Sea of Thieves bestehen.