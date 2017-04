in News

GTA Online: Tiny Racers jetzt verfügbar

Tiny Racers beschwört mit seiner Vogelperspektive jetzt den Geist klassischer GTA-Titel herauf.

Die veränderte Perspektive verleiht Auseinandersetzungen mit Fahrzeugen eine ganz neue Note. Bis zu vier Spieler kämpfen auf sieben neuen Strecken um den Sieg. Dabei gibt es nur eine Regel: nur nicht in die Luft fliegen! Wenn ihr zu weit zurückfallt, explodiert euer winziges Auto.

Überall auf den Strecken findet ihr verschiedene Power-ups, von Raketen und Bomben bis hin zu Shotaros mit Leuchtspuren und Spezialfahrzeugen. Der clevere Einsatz dieser Power-ups ist unerlässlich, um die Abstände gering zu halten und nicht in einem Feuerball zu enden. Anlässlich der Veröffentlichung von Tiny Racers spendieren wir momentan allen Teilnehmern doppelte GTA$ & RP.

SPIELT IN DIESER WOCHE GTA ONLINE UND SICHERT EUCH EINE STEUERRÜCKZAHLUNG

Spielt ab jetzt bis Sonntag, den 30. April, zu einem beliebigen Zeitpunkt GTA Online auf PS4, Xbox One oder PC und sichert euch so eine Steuerrückzahlung in Höhe von 425.000 GTA$ im Namen des San Andreas State Treasury Department. Die Rückzahlung wird im Laufe des Monats Mai auf euer Konto bei der Maze Bank überwiesen.