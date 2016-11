in News

Guild Wars 2: Episode 3 von Staffel 3

„Ein Riss im Eis“, die nächste Episode aus Staffel 3 der Lebendigen Welt, ist ab Montag, dem 21. November für das MMO Guild Wars 2: Heart of Thorns verfügbar.

Die Staffel dreht sich um die Geschehnisse nach Heart of Thorns: Eine Flut entfesselter Magie, das Erwachen der Alt-Drachen und die Geburt von Glints Nachkommen Aurene. Die Handlung von „Ein Riss im Eis“ führt die Spieler zu den Nördlichen Zittergipfeln, dem Territorium des Alt-Drachen Jormag.

„Ein Riss im Eis“ erscheint zusammen mit dem brandneuen Fraktal „Albtraum“. In diesem instanzierten Verlies für fünf Spieler gilt es, einen gewaltigen Turm zu erklimmen, der unter schwerer Bewachung von mächtigen, abscheulichen Kreaturen und ihren toxischen Experimenten steht.

In Vorbereitung auf diese neuen Inhalte gewähren wir bis zum 22. November 50% Rabatt auf Guild Wars 2: Heart of Thorns. Zudem gibt es eine kostenlose Aufwertung auf Stufe 80 für jeden Kauf der Erweiterung. Spieler müssen Guild Wars 2: Heart of Thorns besitzen, um die neuen Episoden der Lebendigen Welt spielen zu können. Episoden können für einen späteren Zeitpunkt vorgemerkt werden. Dazu loggen sich Spieler einfach vor Veröffentlichung einer Episode ein. Zum Spielen von Staffel 3 muss die Handlung der Erweiterung nicht abgeschlossen worden sein.