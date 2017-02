Guinness-Weltrekord für FINAL FANTASY

Square Enix gibt heute bekannt, dass Spiele innerhalb der FINAL FANTASY-Serie mit drei neuen Guinness-Weltrekorden ausgezeichnet wurden. Die Auszeichnungen wurden live auf der Bühne des europäischen FINAL FANTASY XIV Fan Festival in Frankfurt am Main überreicht.

FINAL FANTASY wurde als „RPG-Serie mit den meisten Einzeltiteln“ anerkannt („Most prolific role playing game series“). Seit dem 15. Februar 2017 ziert der Name FINAL FANTASY insgesamt 87 verschiedene RPG-Spiele, inklusive aller Spin-Offs zur Hauptserie.

Naoki Yoshidas erfolgreiches MMORPG (Massively Multiplayer Online-Role-Playing Game) FINAL FANTASY XIV wurde mit gleich zwei Guinness-Weltrekorden ausgezeichnet: Die „Längste Liste von Mitwirkenden in einem MMO-Spiel“ („Longest end credits in an MMO game“) erkennt den Abspann von FINAL FANTASY XIV: A Realm Reborn (2013) an, der eine Laufzeit von 1 Stunde 38 Minuten aufweist. Während üblicherweise die Namen aller aufgeführt werden, die an der Entwicklung eines Spieles teilhaben, enthält der Abspann von A Realm Reborn als Anerkennung des Entwicklerteams zusätzlich die Namen aller Spieler, die das ursprüngliche FINAL FANTASY XIV (2010) unterstützt haben.

FINAL FANTASY XIV erhielt außerdem den Rekord für „die meisten Original-Musikstücke in einem Videospiel (inklusive Erweiterungen)“ („Most original pieces of music in a videogame (including expansions)“). Seit November 2016 sind im Spiel 384 eigens aufgenommene Musikstücke zu finden. Darunter befinden sich die 280 Stücke des Hauptspiels (Versionen 2.0 – 2.55) und 104 Kompositionen der in 2015 erschienenen Erweiterung Heavensward (Versionen 3.0 – 3.45).

Naoki Yoshida (Producer und Director) und Masayoshi Soken (Sound Director und Komponist) waren auf der Bühne in Frankfurt anwesend, um die Auszeichnungen vor den versammelten Fans zu empfangen. Yosuke Matsuda (Präsident und CEO, SQUARE ENIX CO., LTD.) nahm die Auszeichnung für „RPG-Serie mit den meisten Einzeltiteln“ im Namen von Square Enix entgegen.

Stephen Daultrey, Redakteur der Guinness World Records Gamer’s Edition, kommentierte: „Es zeugt von der Größe und Langlebigkeit der FINAL FANTASY-Serie, dass sie Guinness-Weltrekorde in solch breit gefächerten, vielseitigen und bahnbrechenden Kategorien aufstellen kann.“

Die Veröffentlichung von Stormblood, der nächsten Erweiterung für FINAL FANTASY XIV, ist derzeit für den 20. Juni 2017 geplant.

Offizielle Website: www.finalfantasyxiv.com