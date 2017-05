GWENT: Anmeldephase für Closed Beta endet

CD PROJEKT RED, Schöpfer der The Witcher-Spieleserie, gibt hiermit bekannt, dass die Anmeldephase für die geschlossene Beta von GWENT: The Witcher Card Game nach diesem Wochenende geschlossen wird. Das Spiel bleibt für alle Teilnehmer, die sich vorher oder während des Wochenendes angemeldet haben, aktiv.

Interessierte Spieler können sich aktuell noch auf playgwent.com für die geschlossene Beta anmelden

„Während der Closed Beta haben wir viel überarbeitet und riesige Mengen an Features und Spielmechaniken in GWENT integriert. Dazu gehörten Balance-Anpassungen, zahlreiche Tweaks – zum Beispiel an der Funktionsweise der Karten und dem Spielfluss – zusätzliche Karten, eine komplett neue Fraktion und die Rangliste. Das war, immer gemeinsam und Seite an Seite mit der GWENT-Community, eine tolle Erfahrung“, erklärt Benjamin Lee, Development Director bei CD PROJEKT RED. „Ich bedanke mich von ganzem Herzen für die investierten Stunden“, fügte Lee an.

Das Ende der Closed Beta-Registrierungen ist Teil der Vorbereitungen für die nun folgende, offene Phase der GWENT-Beta. Weitere Informationen zu diesem nächsten Schritt werden bereits in der kommenden Woche bekanntgegeben.

Zuvor gibt es aber noch das Finale des GWENT Challenger-Turniers – das kommende Wochenende steht ganz im Zeichen spannender Duelle. Am Samstag, den 13. Mai geht es ab 16:00 Uhr um Ruhm, Ehre und massives Preisgeld. Die GWENT Challenger Community-Qualifier Vishra (USA), Fion56 (Russland), Oikumena (Russland) und ProNeo (Ukraine) werden dann mit professionellen Spielern konkurrieren: Jeffrey „Trump“ Shih, Adrian „Lifecoach“ Koy, Peter „ppd“ Dager und Kacem „Noxious“ Khilaji sind die Hürden, die vor dem Preispool von insgesamt $100.000 warten. Das Finale von GWENT Challenger wird am Samstag um 15:00 Uhr auf dem Twitch-Kanal von CD PROJEKT RED live übertragen.

Das Finale von GWENT-Challenger live ansehen