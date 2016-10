Halloween Sale im PS Store

Nur mehr wenige Tage bis Halloween. Das nimmt Sony zum Anlass und startet im PlayStation Store eine Halloween-Aktion, bei der eine großeAuswahl an Horror-Titeln für PS4, PS3 und PS Vita reduziert sind!

Unter den Schnäppchen finden sich Spiele wie Dead Island Definitive Collection, The Evil Within, Until Dawn, Bloodborne, Fallout 4 und viele mehr. Als Angebot der Woche gibt es ausserdem das Open World-Abenteuer Mittelerde: Mordors Schatten sowohl die Game of the Year-Edition als auch die Legion-Edition Schatten um 70% billiger.

Der Halloween Sale dauert bis 02.11.2016. EIne komplette Liste aller vergünstigten Spiele findet ihr im Playstation Blog.