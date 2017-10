in News

Halloween- und Super-Crane-Event in Dying Light

Der polnische Entwickler Techland gibt Details zur neuesten Community Challenge für Dying Light mit dem Namen „The Outstanding Super-Crane“ sowie dem Halloween-Event bekannt.

The Outstanding Super-Crane Event, das zusätzlich zu dem Launch des Content Drop #1 erscheint, ermutigt Spieler ihre spinnenhaften Fähigkeiten in Dying Light einzusetzen. Nur während des Events ist es möglich mit dem Enterhaken zwischen Gebäuden hin- und herzuschwingen, ohne durch lästige Einschränkungen wie Cooldowns gestört zu werden. Außerdem ist die Reichweite des Hakens signifikant erhöht, was Finisher mit dem Werkzeug deutlich erleichtert.

Weiterhin können Spieler bei der Halloween-Herausforderung für die Community mitwirken, indem sie 10.000.000 Gegner durch Fall-Schaden erledigen. Bei erfolgreichem Abschluss gibt es für jeden Spieler ein Skin Pack. Alle Spieler, die während des Zeitraums 5000 Gegner mit dem Enterhaken heranziehen, erwartet außerdem eine goldene Waffe.

The Outstanding Super-Crane Event ist ab sofort aktiv und endet am 1. November um 8:30 CEST. Weitere Informationen zum Event gibt es in diesem Video: