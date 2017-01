in News

HALO WARS 2: Neue Multiplayer-Beta „BLITZ“

Im Juni 2016 hat Xbox die Fan-Community dazu eingeladen, das erste Mal einen Einblick in HALO WARS 2 zu bekommen, mit der HALO WARS 2 Multiplayer Beta. Xbox-Fans weltweit konnten Feedback geben und haben diese Chance, an der Entwicklung mitzuarbeiten, absolut genutzt. Gut so, denn der 21. Februar 2017, der Tag des offiziellen Releases von HALO WARS 2, rückt immer näher!

Neuer Beta-Test ab 20. Jänner

In der finalen Entwicklungsphase bekommt nun die Xbox-Community eine weitere Gelegenheit, sich das Spiel vor dem Release der Vollversion genauer anzusehen – in einem zusätzlichen Multiplayer Beta-Test: dem Kartenmodus Blitz. Die Blitz-Beta ist ab 20. Jänner 2017 für Xbox One und Windows 10 PC verfügbar!

Blitz ist völlig neu im RTS-Game HALO WARS 2. Spieler erstellen ihr Kartendeck mit einem Anführer und müssen sich im Kartenmodus innerhalb von Sekunden für eine Strategie entscheiden, die gleichzeitig mit einem explosiven, taktischen Battle im HALO Universum verknüpft ist. Das Kartendeck und der Anführer sind die stärksten Waffen im Kampf um Luftraum, Boden und Infanterietruppen – und natürlich gegen die Feinde am Schlachtfeld.

Bis 30. Jänner auf „Proving Grounds“

Die Beta läuft von 20. bis 30. Jänner und kann auf der Map „Proving Grounds“ im 1 vs. 1, 2 vs. 2 oder 3 vs. 3 Modus gespielt werden. Bereits jetzt werden alle Anführer und Kartendecks, die im Full-Game gelauncht werden, verfügbar sein – es können zwar keine Karten oder Spielfortschritte aus der Beta ins Retail-Game übertragen werden, jedoch bekommen alle Teilnehmer der Beta ein besonderes Goodie.

All jene, die in der Blitz-Beta teilnehmen, erhalten als spezielles Dankeschön zwei kostenlose Blitz-Kartendecks in der Vollversion!

Die Blitz-Beta bietet einen spannenden Vorgeschmack auf die Vollversion des Games, der allen HALO-Fans Lust auf MEHR machen soll! Ab 21. Februar können sich die Spieler auf eine Kampagne (Singleplayer und Co-op) und weitere coole Multiplayer-Modi wie „Domination“, „Strongholds“ und „Deathmatch“) sowie den Blitz Firefight freuen!