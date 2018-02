Hand of the Gods – Erscheinungsdatum

Hi-Rez Studios gibt das Erscheinungsdatum für das im SMITE-Universum angesiedelte Sammelkarten-Strategiespiel Hand of the Gods bekannt.

Hand of the Gods ist ein rundenbasiertes Sammelkartenspiel mit strategischer Komponente. Spieler dirigieren ihre in ansehnlichem 3D gerenderten Einheiten auf einem schachbrettartigen Spielfeld. In Hand of the Gods stehen Spielern sieben aus SMITE bekannte Pantheons zur Verfügung. Jedes Pantheon verfügt über einen Anführer mit einer einzigartigen Anführer-Fertigkeit und eigene strategische Möglichkeiten.

Neben dem Basis-Sets Paket gibt es noch sieben separat erhältlichen Pantheon-Pakete. Durch Kombination des Basis-Set-Pakets mit drei zusätzlichen Pantheon-Paketen können Spieler alle im Spiel verfügbaren Karten freischalten.

Ausgehend von einem dieser Pantheons können Spieler ein Deck zusammenstellen und dann in einem der verschiedenen Spielmodi gegen andere Spieler antreten:

● Versus: Eine herausfordernde Erfahrung für alle Spieler.

● Arena: Stelle ein Deck aus einer Auswahl zufälliger Karten zusammen.

● Handgemenge: Tägliche Herausforderungen im Turnierformat.

● Herausforderung: Fordere Freunde zum Duell heraus.

„Wir freuen uns, mit Hand of the Gods ein herausforderndes und ausbalanciertes Spiel zu einem günstigen Preis anbieten zu können“, sagt Stew Chisam, Präsident von Hi-Rez Studios. „Spieler werden ihre Sammlung vervollständigen können, ohne vorher eine Bank ausrauben zu

müssen.

Die neuen Pakete sind ab dem 20. Februar für PC, Xbox und PS4 verfügbar.