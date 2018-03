Happy Birthday Funcom!

Der norwegischer Entwickler und Publisher von Computerspielen Funcom wird ein Vierteljahrhundert alt! Zur Feier dieses besonderen Jubiläums gibt es ein Video, welches einige Höhepunkte dieser fünfundzwanzigjährigen Geschichte zeigt.

Seit diesen bescheidenen Anfängen im März 1993 hat Funcom mehr als 25 Spiele auf einer breiten Palette von Plattformen veröffentlicht. Darunter Pixel-Plattformer auf dem Super Nintendo und SEGA Genesis (einschließlich Pocahontas, Casper und Winter Gold), Rennspiele wie Speed Freaks für die PlayStation 1 und Racing Impact für die SEGA Saturn. Auch drei große PC-Multiplayer-Online-Spiele mit neuen Spielmechaniken, wie etwa automatisch generierte Dungeons (Anarchy Online), dynamische Kämpfe (Age of Conan) und Ermittlungsmissionen (Secret World Legends) gehen auf das Konto von Funcom. Und mit The Longest Journey haben sie eines der am meisten gefeierten Abenteuerspiele aller Zeiten abgeliefert.

In diesen Tagen hat Funcom Conan Exiles für den PC, Xbox One und PlayStation veröffentlicht erst vor kurzem Mutant Year Zero: Road to Eden angekündet.

Somit auch von uns: Alles Gute zum Geburtstag Funcom!