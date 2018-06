Veröffentlicht am

in News

Hardcore Modus für Kingdom Come Deliverance

Deep Silver und Warhorse Studios veröffentlichen heute den Hardcore Modus als kostenlose Erweiterung für alle Spieler von Kingdom Come Deliverance. Der DLC wird neben der PlayStation 4 auch für Xbox One und PC erhältlich sein.

Der Hardcore Modus verwandelt Kingdom Come: Deliverance in ein echtes Survival-Rollenspiel. Keine sichtbaren Anzeigen für „Gesundheit“ oder „Ausdauer“, keine automatische Speicherfunktion, noch realistischere Kämpfe und Navigation in der Mittelalter-Welt. Den Lauf der Sonne zu verfolgen und die detaillierte Weltkarte zu studieren, werden unabdingbar sein, um sich erfolgreich durch die anmutenden Landstriche Böhmens zu navigieren. Sind Sie bereit für eine echte Mittelalter-Erfahrung?

“Wie jeder andere Mensch, über den der Herrgott Zeugnis ablegt, hast auch Du Dein Kreuz zu tragen.” – Der Hardcore Modus führt recht ungewöhnliche Perks ein, darunter Glasknochen, Albträume oder Klaustrophobie, von denen der Spieler wenigstens zwei auswählen muss und die ihn durch das gesamte Spiel begleiten. Der Hardcore Modus ist wahrlich ein Test für die Fähigkeiten der Spieler, doch wer Kingdom Come: Deliverance mit allen Perks durchspielt schaltet attraktive neue Errungenschaften frei.

Zusätzlich zur heutigen Veröffentlichung enthüllen Deep Silver und Warhorse Studios einen ersten flüchtigen Einblick in die erste kommende Story-Erweiterung `From the Ashes´, die schon bald veröffentlicht wird.

Alle Spieler von Kingdom Come Deliverance erhalten den `Hardcore Mode` kostenlos mit dem kommenden Update auf ihre Systeme ausgeliefert.