Harry Potter: Hogwarts Mystery – Trailer & Details

Warner Bros. Interactive Entertainment und Entwicklungsstudio Jam City geben neue Details über Harry Potter: Hogwarts Mystery bekannt und veröffentlicht einen ersten Trailer.

Harry Potter: Hogwarts Mystery ist das erste Spiel, in dem Spieler ihren eigenen Charakter entwickeln und das Leben als Schüler von Hogwarts erleben können. In diesem Rollenspiel entwickeln Spieler einen personalisierten Studenten-Avatar, besuchen Klassen, lernen magische Fähigkeiten, schließen Freundschaften oder bauen Rivalitäten mit anderen Schülern auf und treffen wichtige Entscheidungen, die den Handlungsstrang ihres Charakters beeinflussen. Harry Potter: Hogwarts Mystery ist ein Rollenspiel-Erlebnis über Magie, Freundschaft und das Leben als Student an der Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei“, sagt Chris DeWolfe, Mitgründer und CEO von Jam City. „Wir können es kaum erwarten, den Fans bei „A Celebration of Harry Potter“ einen ersten Einblick in das Spiel zu geben, und in diesem Frühjahr können die Spieler dann Hogwarts auf ihrem Weg hin zu einer Hexe oder einem Zauberer erkunden.“

Das Spiel spielt in der Zeit zwischen Harry Potters Geburt und seiner Einschreibung in Hogwarts, als Nymphadora Tonks und Bill Weasley bereits Schüler sind. Das Avatar-Anpassungssystem ermöglicht es Spielern, ihren Avatar kontinuierlich zu verbessern, indem sie einem der vier Häuser beitreten und im Magieunterricht neue Kenntnisse und magische Fähigkeiten erwerben. Mit steigender Kompetenz erhalten Spieler Zugang zu neuen Orten, Zaubersprüchen und anderen magischen Fähigkeiten.

Harry Potter: Hogwarts Mystery verfügt neben umfangreicher Story über ein neues Begegnungssystem, bei dem die Entscheidungen der Spieler ihre Aufgaben sowie die Verhältnisse zu anderen Charakteren beeinflussen.

Harry Potter: Hogwarts Mystery wird von Warner Bros. Interactive Entertainment lizensiert und wurde von Jam City entwickelt. Das Spiel für mobile Geräte wird ab dem Frühjahr dieses Jahres von Portkey Games vertrieben, dem neuen Label für Spielerlebnisse, die von der Magie und den Abenteuern von J.K. Rowlings magischer Welt inspiriert sind. Der Titel wird in diesem Frühjahr im App Store, bei Google Play und im Amazon Appstore verfügbar sein.