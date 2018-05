I Hate Running Backwards angekündigt

Entwickler Binx Interactive, Croteam Incubator und Devolver Digital kündigen den abgefahrenen „Baller ihn um“-Shooter I Hate Running Backwards an.

I Hate Running Backwards ist ein unendlich andauerndes, adrenalin-geladenes Shoot’em-Down, das den Schwerpunkt auf die Zerstörung und den Kampf gegen unendliche Wellen von Feinden legt, während man in der Zeit durch prozedural erzeugte, vollständig zerstörbare Welten reist! Spieler wählen ihren Charakter und schießen die Feinde mit einem leistungsstarken Arsenal von Schrotflinten, Lasern, Raketenwerfern, Singularitätskanonen und anderen Waffen aus dem Weg! Dabei wird man stärker, wenn man sich Extras erspielt – um damit dann auch herausfordernde Bosse auf dem Weg elegant zu erledigen.

Angeführt von Croteams legendärem Serious Sam können Spieler aus einer Vielzahl von explosiven Helden wählen, darunter Shadow Warriors Lo Wang, Enter the Gungeons Bullet Kin, Hotline Miamis Richard und Nuclear Thrones Crystal! Man zieht alleine oder im lokalen Koop-Modus mit einem Kumpel in die Schlacht – und all diese namhaften Helden stehen dabei zur freien Verfügung.

I Hate Running Backwards erscheint am 22. Mai auf PlayStation 4, Xbox One und PC – für Nintendo Switch ist derweil der Spätsommer als Release-Termin angepeilt