Hellblade: Senua’s Sacrifice: Neuer Trailer

Entwickler Ninja Theory veröffentlicht einen neuen, düsteren Trailer zu ihrem Action-Adventure Hellblade: Senua’s Sacrifice.

Das Spiel stammt von den Machern von Heavenly Sword, Enslaved: Odyssey to the West, und auch DmC: Devil May Cry. Es erzählt die Geschichte von Senua, einer traumatisiertern keltischen Kriegerin, die in die Wikinger-Unterwelt von Hel reist.

Der Trailer mit dem Namen „Hela“ ist sehr düster gehalten und zeigt wie die Protagonistin von Halluzinationen sowie Wahnvorstellungen geplagt wird.

Hellblade: Senua’s Sacrifice wird am 8. August 2017 für PlayStation 4 and PC veröffentlicht.