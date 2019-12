in News

Heute vor 25 Jahren erschien die erste PlayStation

Vor 25 Jahren, genauer gesagt am 3. Dezember 1994, erblickte in Japan die erste Playstation, das Licht der Welt.

Der damalige Abteilungsleiter Ken Kutaragi und sein Team hatten die Vision, Videospiele zu einer Unterhaltungsform für jedermann zu machen und eine Plattform herzustellen, die Entwicklern unbegrenzte Kreativität ermöglicht. Dieser Ansatz führte zu der großen Vielfalt an unterschiedlichen Spielen, für die PlayStation noch heute bekannt ist – und zu 100.000 verkauften Einheiten der originalen PlayStation direkt am ersten Tag in Japan.

Um diesen Geburtstag zu feiern, veröffentlicht Sony PlayStation für Deutschland, Österreich und die Schweiz in diesem Jahr einen ganz besonderen, prall gefüllten Adventskalender. Hinter jedem der – passenderweise – 25 Türchen versteckt sich ein Stück PlayStation-Geschichte der vergangenen 25 Jahre. Ein täglicher Blick lohnt sich also.

Aus gegebenen Anlass, hat das Team von Inside Playstation ein Video veröffentlicht, welches einen unterhaltsamen Blick auf die 25-jährige Geschichte der Konsole geworfen.

Weitere Informationen und einen persönlichen Rückblick von Jim Ryan, dem Präsidenten von Sony Interactive Entertainment, gibt es auf dem offiziellen PlayStation-Blog.