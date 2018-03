Veröffentlicht am

Highlights der Nintendo Direct

Nintendo hat im Rahmen der Nintendo Direct Präsentation zahlreiche Neuheiten für Nintendo Switch sowie für Nintendo 2DS & 3DS vorgestellt.

Nintendo präsentierte in dem Livestream mehr als ein Dutzend Spieleneuheiten sowohl für die TV-Konsole Nintendo Switch als auch für die mobilen Geräte der Nintendo 2DS & 3DS-Familie. Mit dabei waren auch zahlreiche Titel von Publishern wie SQUARE ENIX, Capcom, Grasshopper Manufacture, From Software und Ubisoft.

Die wichtigsten Highlights für euch in aller Kürze:

Neuheiten für Nintendo Switch

Super Smash Bros.

Fans der Super Smash Bros.-Reihe hatten besonderen Grund zur Freude: Der nächste Teil der Reihe erscheint 2018 für Nintendo Switch. Im Ankündigungstrailer waren viele bekannte Gesichter zu sehen, darunter Mario, Link und die Inklinge aus der Splatoon-Reihe.

Crash Bandicoot

Am 10. Juli erscheint die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy für Nintendo Switch. Sie lockt mit drei komplett überarbeiteten Versionen der ersten drei Crash Bandicoot-Titel.

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe

Die South Park-Gang ist zurück – mit einem unverschämt coolen Superhelden-Rollenspielabenteuer. Und dank Nintendo Switch können die Spieler jetzt überall und jederzeit in South Park vorbeischauen. Zusätzlich zum Hauptspiel können sie auch alle seine Extra-Inhalte erwerben. South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe startet am 14. April auf Nintendo Switch.

Captain Toad: Treasure Tracker

Ursprünglich für Wii U veröffentlicht, landet Captain Toad: Treasure Tracker nun am 13. Juli auch auf Nintendo Switch. Die verbesserte Version überrascht mit neuen Stages, die auf den verschiedenen Ländern aus Super Mario Odyssey beruhen. Darüber hinaus können sich Freunde und Familie gemeinsam ins Abenteuer stürzen, indem sie sich ein Joy-Con-Paar teilen. Einer steuert dann Captain Toad, der andere unterstützt ihn, zum Beispiel, indem er ihm Feuerschutz gibt. Ebenfalls am 13. Juli kommt eine Nintendo 3DS-Version von Captain Toad: Treasure Tracker in den Handel. Sie glänzt mit 3D-Grafiken und Touchscreen-Steuerung.

Zusätzlich wurden für Nintendo Switch folgende Spiele angekündigt:

Okami HD

Sushi Striker: The Way of Sushido

Travis Strikes Again: No More Heroes

Little Nightmares: Complete Edition

UNDERTALE

Hyrule Warriors

Weiters gibt es viele News zu Splatoon 2, Mario Tennis Aces, Kirby Star Allies, Arms, Octopath Traveler sowie DARK SOULS: REMASTERED. Neues für Nintendo 2DS & 3DS gibt es in Form von WarioWare Gold, Luigi’s Mansion, Mario & Luigi: Abenteuer Bowser + Bowser Jr.s Reise, Dillon’s Dead-Heat Breakers sowie Meisterdetektiv Pikachu.

Alle Informationen im Detail könnt ihr auf der Nintendo Direct-Website nachlesen oder hier gleich im Video anschauen.