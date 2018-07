Veröffentlicht am

in News

HITMAN 2: Sniper-Assassin-Wettbewerb

Warner Bros. Interactive Entertainment kündigte heute den HITMAN 2: Sniper-Assassin-Wettbewerb an, eine Herausforderung für Fans, um ihre Scharfschützen-Skills auf die Probe zu stellen.

Die Agenten, die die meisten Punkte auf Playstation 4, Xbox One und Steam erzielen, haben jeweils Anspruch auf den Hauptgewinn – ihren Namen und ihr Abbild als zukünftigen Inhalt von HITMAN 2. Ab heute können Spieler am Wettbewerb teilnehmen, indem sie HITMAN 2 vorbestellen und den neuen eigenständigen Modus Sniper-Assassin herunterladen. Dieser kostenlose „Early Access“-Bonus ist ab sofort zum Spielen verfügbar. Teilnehmer können dem Wettbewerb dann offiziell beitreten, indem sie sich für ein IOI-Konto registrieren und den Solo-Modus von Sniper-Assassin als Agent 47 spielen. Während des Wettbewerbszeitraums können Teilnehmer Highscores auf den Bestenlisten im Spiel zur Nachverfolgung der persönlichen Leistung beobachten und sehen, wie sie sich im Vergleich zu anderen Agenten schlagen. Die drei Top Scorer, eine Person pro jeweiliger Spieleplattform, werden nach dem Ende des Wettbewerbs am 6. November 2018 bestimmt.

Hinweis: Zu den teilnehmenden Ländern gehören die Vereinigten Staaten, Kanada (ausgenommen Québec), Mexiko, das Vereinigte Königreich, Deutschland, Frankreich, Russland, Spanien, Schweden, Dänemark, Österreich, die Niederlande (ausgenommen die Niederländische Karibik), Belgien, Australien und Neuseeland.

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen für diesen Wettbewerb gibt es hier: https://hitman.com/de-DE/competition

HITMAN 2 wird ab dem 13. November 2018 für die Spielsysteme PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X und PC verfügbar sein.