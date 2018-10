Veröffentlicht am

HITMAN 2 Untouchable-Trailer zeigt die neuen Schauplätze

Warner Bros. Interactive Entertainment und IO Interactive veröffentlichen heute einen neuen Untouchable-Trailer zu HITMAN 2. Der Trailer gibt sowohl einen tiefgründigeren Einblick zu Agent 47 als auch einen ersten Eindruck über die vielen exotischen Schauplätze, die Spieler ab dem 13. November erkunden können, wenn das Spiel erscheint.

Neben den sonnendurchfluteten Straßen von Miami und den gefährlichen Dschungeln von Kolumbien bietet das Video einen ersten Blick auf die weiteren Zielorte, die als uftragskiller-Spielwiesen in HITMAN 2 enthalten sein werden, darunter auch Hawke’s Bay, Mumbai, Vermont und die mysteriöse Insel Sgáil.

Ganz neue Spielmöglichkeiten führt HITMAN 2 mit dem Sniper Assassin-Modus ein: Die eigenständige Funktion ermöglicht zum ersten Mal in der Hitman-Reihe ein Co-Op-Erlebnis, bei dem zwei Spieler online zusammenarbeiten, um ihre Ziele auszuschalten. Der Sniper Assassin-Modus ist jetzt als Early-Access-Bonus für Kunden verfügbar, die HITMAN 2 vorbestellen. Spieler können auch am HITMAN: Sniper Assassin-Wettbewerb teilnehmen und ihre Fähigkeiten als Sniper auf die ultimative Probe stellen. Dem Sieger winkt als Hauptpreis, dass sein Name und sein Abbild einem zukünftigen Inhalt von HITMAN 2 hinzugefügt wird.

Weitere Informationen findest du unter https://hitman.com/competition.

Mit dem Ghost Mode verfügt HITMAN 2 über einen neuen 1-gegen-1-Multiplayermodus. Im Ghost Mode treten zwei Spieler als Agent 47 online gegeneinander an, beide mit dem Auftrag, die meisten Ziele in einem Spiel auszuschalten. Die Spieler starten jede Runde gemeinsam und müssen sich bemühen, die gleichen Ziele schneller und sauberer auszuschalten als ihr Kontrahent. Dabei setzen sie auch gefundene Waffen, Gegenstände, Kleidung und ICA-Nachschub ein, um die Mission abzuschließen.

HITMAN 2 ist ab dem 13. November 2018 für PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox, XboX One X sowie für PC erhältlich.