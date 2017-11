HTC Vive Studios kündigen neue Spieletitel an

Vive Studios, die Entwicklungs- und Veröffentlichungsinitiative für Virtual Reality (VR) Content von HTC VIVE, kündigen zwei neue First-Party-Spieletitel für die HTC Vive für Anfang Dezember 2017 an.

2 Bears Studio (Arcade Saga) und Fantahorn Studios (Front Defense) haben bereits zwei erfolgreiche VR-Spiele im letzten Jahr veröffentlicht. Zum einjährigen Bestehen der Vive Studios entwickeln beide Gaming-Studios neue VR-Spiele für die Entwicklungsinitiative von HTC VIVE. 2 Bears Studio’s Super Puzzle Galaxy, ein innovatives User-generated Puzzle Spiel, und Fantahorns Front Defense: Heroes, ein Multiplayer WWII Shooter, werden pünktlich zum Weihnachtsgeschäft in den Handel kommen.

“Unser Ziel ist es, zum einjährigen Bestehen der Vive Studios weiterhin zu zeigen, was Room-Scale VR leisten kann“, betont Joel Breton, Vizepräsident der Vive Studios. „Super Puzzle Galaxy befreit das Puzzlen aus seiner Zweidimensionalität und zeigt, was an kreativem Potential in der Vive steckt, wenn die Spieler mit entsprechenden Werkzeugen eigene Puzzles entwerfen können. Bei Front Defense: Heroes, das auf einem der erfolgreichsten Spiele der Vive Studios basiert, handelt es sich auf der anderen Seite um ein einzigartiges AAA-VR-Spiel im Multiplayer-Modus.“

Super Puzzle Galaxy

2 Bears Studio, das Entwickler-Studio hinter den Vive Studios, Debüt-Titel Arcade Saga, kündigt seinen neuen Titel Super Puzzle Galaxy für Mitte Dezember an. Die Spieler befinden sich auf einem intergalaktischen Planeten und verändern ihre Welt, um verschiedene Puzzles lösen. Durch Schieben, Ziehen und Bearbeiten von Sand und anderen Objekten, versuchen die Spieler, den schnellsten Weg durch das Puzzle zu finden und neue Fähigkeiten freizuschalten. Zum Launch wird das Spiel über Leaderboards und 48 vorprogrammierte Puzzles verfügen. Super Puzzle Galaxy erlaubt es seinen Spielern darüber hinaus, mit einem im Spiel integrierten Editor eigene Puzzles zu erstellen und mit ihrer Community zu teilen. Das neue Game ist ab Anfang Dezember für $ 9,99 auf Steam verfügbar. Für kurze Zeit gibt es zum Launch einen Preisnachlass von 75 Prozent.

“Super Puzzle Galaxy ist aus der Idee heraus entstanden, ein herausforderndes VR-Erlebnis für die ganze Familie zu schaffen, das jeden Spieler – ob jung oder alt – in seinen kreativen und lösungsorientierten Fähigkeiten fordert,“ betont David Sapienza, Executive Producer bei 2 Bears Studio. „User-generierte Inhalte in das neue Spiel zu integrieren war einer der Grundsätze, um die Spiele-Community mit mehr Einfluss auszustatten und Super Puzzle Galaxy zu einem einzigartigen Room-Scale VR-Erlebnis zu machen. Wir sind gespannt auf jedes Level und jedes Element, das die Community kreieren wird.“

Front Defense: Heroes

Fantahorn Studios melden ebenfalls ihr zweites Game Front Defense: Heroes an. Hinter dem dynamischen Titel verbirgt sich ein 5 gegen 5 Multiplayer-Spiel, das auf dem Vorgänger Front Defense aus dem Hause Fantahorn aufbaut. Front Defense: Heroes ist ein hochwertiger Room-Scale Multiplayer-Shooter. Die Spieler können entscheiden, ob sie als Alliierte- oder Achsenmacht in die Spielgeschichte eintauchen. Sie können aus mehreren Karten, Waffen und Spielmodi inklusive Capture the Flag, Deathmatch oder Defense Mission Modus wählen. Fantahorn setzt in seiner Spielefortsetzung auf ein einzigartiges Fortbewegungssystem namens „V Move“, das die Online-Schlachten zusätzlich in ihrer Strategie und Dramatik für den Spieler intensiviert. Front Defense: Heroes wird Anfang Dezember auf Steam und Viveport zu einem Sonderpreis von $ 4,99 erhältlich sein.

“Mit Front Defense: Heroes haben wir das Spieleerlebnis von Front Defense weiterentwickelt und bieten der Community neue Anreize und Herausforderungen in dem Mulitplayer-Shooter“, sagt River Ho, Produzent von Front Defense. “Als dynamischer Multiplayer-Shooter eignet sich Front Defense: Heroes perfekt für den Wettbewerbsethos von VR-E-Sport. Ein wichtiger Schritt für die Entwicklung und den Stellenwert von VR-Spielen in der Gaming-Szene.“