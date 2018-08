Veröffentlicht am

Hungry Dragon fliegt jetzt auf allen Smartphones

Ubisoft kündigte heute an, dass Hungry Dragon, der neuste Ableger der Hungry-Reihe, ab heute für iOS und Android, im Appstore und bei Google Play erhältlich ist.

Hungry Dragons wurde von Ubisoft Barcelona Mobile entwickelt und verleiht dem Spieler die Kontrolle über einen wilden Drachen, der freigelassen wurde, um in einem mittelalterlichen Reich Jagd auf köstliche und ahnungslose Beute zu machen. Der Spieler verschlingt so eine Vielzahl an fantastischen Kreaturen und sieht sich, während seiner feurigen Randale, mit unzähligen Gegnern konfrontiert. Im Laufe der Zeit kann der Spieler mehr als zehn einzigartige Drachen freispielen und ulkige Kostüme sowie Haustiere freischalten, mit denen er die Kraft seines Drachen steigern und somit noch mehr Chaos verbreiten kann.

Hungry Dragon besitzt außerdem einen neuen Augmented Reality Modus. Mit diesem Modus kann der Spieler auf unterstützenden Geräten Schnappschüsse seiner feuerspeienden Drachen machen und sie damit sofort zum Leben erwachen lassen.

Für mehr Informationen, besucht auch http://hungrydragon.ubi.com/.