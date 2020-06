In Sound Mind angekündigt plus Demo

Indie Publisher Modus Games und Entwickler We Create Stuff, das Studio hinter dem beliebten Nightmare House 2, kündigen heute das Horror-Spiel In Sound Mind an. In Sound Mind zeigt Spielern düstere Erinnerungen und fordert sie heraus, den in ihrer eigenen Vorstellung lauernden Bedrohungen zu entkommen. Durch ungewöhnliche Rätsel und Kämpfe gegen beängstigende Gegner wird in einer Sammlung verschiedener Geschichten nach der Antwort gesucht. In Sound Mind wurde von dem Studio hinter der Mod Nightmare House 2 entwickelt und verspricht mit dem Soundtrack von The Living Tombstone ein aufregendes Horrorspektakel zu werden. In Sound Mind wurde in der PC Gaming Show erstmals mit einem Ankündigungstrailer enthüllt, der Horrorfans in die Tiefen ihrer Psyche eintauchen lässt und die Realität mit dem Unmöglichen verschmilzt. Auf die bizarren Erinnerungen eines Psychotherapeuten, der den Effekten einer experimentellen Chemikalie unterliegt, kann darin ein erster Blick geworfen werden. Darüber hinaus können Spieler ab heute in einer kostenlosen Demo auf Steam den besonderen Stil des Horrorspiels aus erster Hand erleben. Der unheimliche First-Person Horrortitel wird Spieler 2021 auf PC und den Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X in Angst und Schrecken versetzen. Beitrag teilen teilen

