Veröffentlicht am

in News

INGDOM HEARTS III Trailer gibt Einblick in die Baymax-Welt

Kurz vor der Tokyo Game Show lädt Square Enix alle Fans von KINGDOM HEARTS III in die futuristische Stadt von San Fransokyo ein, wo die Helden von Baymax – Riesiges Robowabohu gemeinsam mit Sora gegen die Dunkelheit kämpfen.

Die Geschichte aus dem Disney-Hit Baymax – Riesiges Robowabohu wird in KINGDOM HEARTS III fortgesetzt. Das Team, bestehend aus Hiro Hamada, Honey Lemon, Go Go Tomago, Wasabi No-Ginger, Fred und ihrem Robotergefährten Baymax begibt sich mit Sora, Donald und Goofy auf spektakuläre Abenteuer.

Baymax – Riesiges Robowabohu ist nur eine der weitläufigen Welten im riesigen Universum von KINGDOM HEARTS III. Der brandneue Trailer zeigt auch neue Szenen aus den Disney- und Pixar-Welten von Die Eiskönigin – Völlig unverfroren, Die Monster AG, Rapunzel – Neu verföhnt sowie Fluch der Karibik und gewährt weitere Einblicke in die Geschichte von KINGDOM HEARTS III. Außerdem stellt der Trailer eine neue Einsatzmöglichkeit für Soras Gumifon vor, mit dem er jetzt auf seiner Reise Selfies von sich und seinen Freunden machen kann.

Das offizielle Design der Verpackung des Spiels mit einer Illustration vom Director der Serie, Tetsuya Nomura, wurde ebenfalls im Vorfeld der Show enthüllt. Die Illustration zeigt Charaktere aus der KINGDOM HEARTS-Reihe vor dem endlosen Sonnenuntergang, darunter König Micky, Donald und Goofy.

KINGDOM HEARTS III wird am 29. Januar 2019 für Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Das Spiel wird englische Stimmen sowie deutsche, englische, französische, italienische und spanische Texte bieten.

Für weitere Informationen zu KINGDOM HEARTS III siehe: http://www.kingdomhearts.com/.