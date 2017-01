Injustice 2: Release-Termin

Ed Boon, Creative Director von Entwickler NetherRealm Studios hat das Datum für die Veröffentlichung von Injustice 2 bekannt gegeben.

Der Superhelden-Prügler wird nun ganz offiziell am 16. Mai 2017 für PS4 und Xbox One erscheinen. Eine PC-Version wurde bislang nicht angekündigt. Wie auch schon der Vorgänger Injustice: Gods Among Us stammt auch Injustice 2 von den NetherRealm Studios, Entwickler der erfolgreichen und hochgelobten Mortal-Kombat-Reihe.

Injustice 2 ermöglicht es dem Spieler mit einer riesigen Auswahl aus DC-Superhelden und -schurken jeden legendären Charakter mit einzigartiger Ausrüstung anzupassen. Du entscheidest, wie dein Lieblingscharakter aussieht, kämpft und sich in den Spielmodi entwickelt. In jedem Match erhält man Ausrüstung, mit der man deine Lieblings-DC-Charaktere ausstatten, anpassen und verbessern kann. Eine brandneue Einzelspielerkampagne wird es auch geben: Während Batman und seine Verbündeten gegen die Überreste von Supermans Regime kämpfen, erhebt sich eine neue Bedrohung, die die Existenz der Erde gefährden…