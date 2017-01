in News

Injustice 2 Story Trailer

Warner Bros. Interactive Entertainment und DC Entertainment veröffentlichen einen neuen Story-Trailer zum Superhelden-Prügler Injustice 2, mit dem Namen „The Lines are Redrawn“.

Das Spiel setzt die Handlung fort, die in Injustice: Götter unter uns begann, indem Batman und seine Verbündeten die zerrüttete Gesellschaft wieder aufzubauen versuchen, doch gegen jene ankämpfen müssen, die Supermans Regime erneut aufleben lassen möchten. Inmitten dieses Chaos erscheint eine neue Bedrohung, welche die Existenz der Erde selbst gefährdet.

In Injustice 2 können Spieler ihre Lieblingscharaktere aus dem DC Universum erstellen und verbessern. Es steht eine riesige Auswahl an DC Superhelden und Superschurken bereit, Spieler können legendäre DC Charaktere mit einzigartiger und mächtiger Ausrüstung personalisieren, die im Lauf des Spiels verdient wird. Zudem können Spieler zum ersten Mal kontrollieren, wie ihr Charakter in einer Reihe verschiedener Spielmodi aussieht, kämpft und sich entwickelt.

Injustice 2 wird am 18. Mai 2017 für PS4 und für Xbox One erscheinen.